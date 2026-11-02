Cadılar Bayramı partisinde beş genç bıçaklandı

Ekipler, cumartesi günü saat 22.30'dan kısa bir süre sonra Eastleigh yakınlarındaki Chandler's Ford bölgesinde bulunan Park Yolu'na sevk edildi.

Üçü 16, ikisi 17 yaşında olan yaralı gençler hastaneye kaldırıldı.

Hampshire Polisi, bıçaklama olaylarından önce kimliği belirsiz bir grubun Park Yolu'ndaki partiye zorla girdiğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Polis görgü tanıklarını arıyor

Polis teşkilatı, görgü tanıklarına ve bilgi sahibi olan herkese yetkililerle iletişime geçme çağrısı yaptı.

Ekipler soruşturmayı sürdürürken, pazar günü olay yerindeki polis kordonu kaldırılmadı.

Kıdemli soruşturma yetkilisi Başmüfettiş Elizabeth Pirie, olayın bölge sakinleri üzerindeki etkisinin farkında olduklarını belirterek halka sabırları için teşekkür etti.

Bir görgü tanığı, olay yerine ambulansların ve bir hava ambulansının geldiğini ifade etti.

Saldırganlar yaralıları kovaladı

Başka bir görgü tanığı ise olayın yaşandığı evden koşan birinin bıçaklandığını ve iki kişi tarafından kovalandığını bağırarak yardım istediğini gördüğünü anlattı.

Eastleigh Milletvekili Liz Jarvis, pazar günü X üzerinden yaptığı açıklamada, kurbanlar, aileleri ve olaydan etkilenen herkesin yanında olduğunu belirtti.

Jarvis, yerel polis ile acil servislere hızlı müdahaleleri için teşekkür ederek spekülasyon yapılmaması ve doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.