Fransa'da polise atılan molotofkokteylinin ardından cinayete teşebbüs soruşturması başlatıldı

Cumartesi günü Paris'te protestocularla yaşanan çatışma sırasında bir polis memurunun bacağının alevler içinde kaldığını gösteren görüntü infiale yol açtı. Bu olay, Fransa'da göstericilerin de yaralandığı ve haftalardır devam eden sokak protestolarının ardından meydana geldi.

Ayak bileğinden yanıklar oluşan ve elinden hafif yaralanan polis memuru, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada kullanılan cihazın özellikle gelişmiş bir yanıcı madde olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, polis hattına molotofkokteyli atılmasını cinayete teşebbüs olarak nitelendirdi ve polislerin failleri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumartesi günü Fransa genelinde yüz binlerce kişi büyük ölçüde barışçıl protesto gösterileri düzenledi. Bu gösteriler, özellikle okullar olmak üzere yetersiz kamu hizmetleri ve yüksek yaşam maliyetine karşı eylül ayı sonlarında başlayan gençlik öncülüğündeki eylemlerin sonuncusu oldu.

Önceki çatışmalar ve yağma olaylarının ardından hafta sonu ülke genelinde binlerce polis memuru görevlendirildi. Bazı şehirlerde polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumartesi günü 770'ten fazla kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının bir önceki haftaki protestolarda gözaltına alınanların yaklaşık yarısına denk geldiğini açıkladı.

Saldırganlar henüz tespit edilemedi

AFP'nin haberine göre polis, kameraya yansıyan ve bir polis memurunun yanmasına neden olan saldırıyla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı kontrolünde olan Ulusal Jandarma birliğinde görevli polis memuru, birliğinin aniden sayıları yüzleri bulan, düşmanca tavırlı ve iyi donanımlı gruplarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Le Figaro gazetesine konuşan memur, polisin kullanılan sıvıyı henüz tespit edemediğini ancak yanıcı cihazın standart bir molotofkokteylinden çok daha büyük bir yanma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Polis memuru, protestocu olmayan düşmanca kişilerle karşılaştıklarını belirterek bu kişilerin devleti temsil edenlere zarar verme niyetiyle orada bulunduğunu vurguladı.

Kaldırım taşlarının isabet etmesi sonucu on dört polis memurunun daha hafif ile ağır arasında değişen yaralar aldığını sözlerine ekledi. İzinli olması gereken birliğin, hafta sonu protestolarında görev yapmak üzere acilen geri çağrıldığı öğrenildi.

Avrupa'da protestolar sürüyor

Fransa'daki Sarı Yelekliler protestolarını organize edenler, ülke genelinde son dönemde düzenlenen gösterilerde çok sayıda eylemcinin ciddi şekilde yaralandığını ve birçoğunun polislerin kullandığı bombalardan zarar gördüğünü belirtti.

Fransa, ekim ayı başlarında öğrenci protestolarına müdahale sırasında 15 yaşındaki bir çocuğun elinin kopmasının ardından bir tür ses bombasının kullanımını askıya aldı. Ancak Le Monde gazetesi, polisin sonraki protestolarda farklı bir model kullanmaya devam ettiğini bildirdi.

Hafta sonu Almanya ve İtalya'da da protestolar düzenlendi. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde çoğunlukla gençlerin öncülüğünde devam eden bu eylemler, farklı talepler içerse de genel olarak yaşam maliyeti ve kamu hizmetlerine odaklanıyor.