İngiltere'de Palestine Action'a destek eyleminde gözaltına alınanların sayısı 325'e yükseldi

Londra Metropolitan Polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan cumartesi günü ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde yapılan eyleme ilişkin son bilgileri paylaştı.

Paylaşımda, "Dün (cumartesi) toplamda 325 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğu, 320 kişi, Terör Yasası kapsamında yasaklı örgüte destek suçundan gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Londra Polisi 5 kişinin hangi sebeple gözaltına alındığını ise açıklamadı. Polis bir önceki açıklamasında ise gözaltına alınanların sayısının 139 olduğunu bildirmişti.

"Soykırıma karşıyım Palestine Action'ı destekliyorum" pankartı taşıdığı gerekçesiyle 5 Temmuz 2025'ten bu yana gözaltına alınanların sayısı son eklenen 320 kişinin ardından 4 bin 200'e yükseldi.

Gözaltına alınan 4 bin 200 kişiden yaklaşık 2 bin 500'ü hakkında yasaklı örgütleri desteklemek suçlamasıyla açılan davaların duruşmaları ise çarşamba günü Yüksek Mahkemede görülecek temyiz davasından sonra başlayacak.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 4 Kasım'da Palestine Action'ın terör örgütü olarak yasaklanmasının hukuka uygunluğuna ilişkin temyiz başvurusunu görüşmeye başlayacak.

Grup, İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin üretim veya faaliyetlerini durdurmayı hedefleyen eylemler düzenleyen Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te Brize Norton Hava Üssü'nde yaptığı eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, üsse çevre tellerini keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve uçakların üzerine Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemin ardından dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, grup Temmuz 2025'te yasaklanmıştı.

Yasağın kaldırılması için yasal girişimde bulunan Defend Our Juries adlı grup, bu tarihten sonra Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İfade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle düzenlenen eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak kendilerini kasten gözaltına aldırmıştı.

İngiliz yasalarında 14 yıla kadar hapis cezası öngörülen "yasaklı örgüte destek vermek" suçunu kasten işleyen eylemciler arasında çoğunlukla yaşlı İngilizler yer almıştı.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Palestine Action grubunun İçişleri Bakanlığının kararıyla yasaklı örgüt ilan edilmesini kanuna aykırı bularak yasağın kaldırılmasına hükmetmişti. Ancak hükümete temyiz hakkı tanınması nedeniyle yasak kaldırılmamış, Londra Metropolitan Polisi gruba destek veren kişileri gözaltına almaya devam edeceğini bildirmişti.