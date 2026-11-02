Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de 120 bin yunusun ölümüne yol açtı

Ukrayna'nın güneyindeki Tuzly Lagünleri Milli Doğa Parkı'nın baş araştırmacısı Ivan Rusev, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, savaşın Karadeniz'deki deniz yaşamına ağır zarar verdiğini belirtti.

Patlamalar, füze atışları ve askeri sonar sistemleri, yunusların yön bulmak ve avlanmak için kullandığı ekolokasyon yeteneğini bozuyor. Beslenemeyen yunuslar kilo kaybederken deniz kirliliği de bağışıklık sistemlerini zayıflatarak ölümcül enfeksiyon riskini artırıyor.

Savaşın etkileri besin zincirine yayılıyor

Çatışmalar sırasında denize karışan yakıt ve kimyasal maddeler, balık popülasyonlarını ve deniz ekosistemini de tehdit ediyor. Uzmanlar, balıklarla beslenen kuşların da yiyecek kıtlığı ve patlamaların neden olduğu gürültüden etkilendiğini belirtiyor.

Ukrayna'nın Odessa kentinde kıyıya vuran ölü bir yunusla karşılaşan Tetiana Smolchenko, savaşın hayvanlar üzerindeki etkisini görmenin kendisi ve oğlu için son derece sarsıcı olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre savaşın deniz canlıları ve göçmen kuşlar üzerindeki etkileri, çatışmalar sona erdikten sonra da uzun süre devam edebilir.