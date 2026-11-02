Binance kullanıcıları rekor kripto para saldırısının ardından 3,6 milyar dolar çekti

Şirket, 6,3 milyar dolar değerindeki dijital varlığı etkileyen olayın ardından tüm işlemleri askıya aldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere büyük kuruluşlar, tarihin en büyük siber saldırısı olduğu belirtilen olaydan Kuzey Kore'yi sorumlu tuttu.

Şirket, ihlalde çalınan varlıkların yaklaşık yüzde 95'ini karşıladığını ancak kalan miktarın tedarik edilmesinin daha uzun sürebileceğini açıkladı. Binance, saldırıyla bağlantılı tüm kayıpları karşılayacağını defalarca yineledi.

Para çekme işlemleri dengeleniyor

Binance'in X hesabından yapılan açıklamada, 1 Kasım günü saat 06.00 ile 15.30 arasında 4,649 milyar dolarlık para çekme ve 1,01 milyar dolarlık para yatırma işleminin gerçekleştirildiği, bunun sonucunda yaklaşık 3,64 milyar dolarlık net çıkış olduğu belirtildi.

Para çekme işlemlerinde başlangıçta bir artış olduğu, daha sonra bu durumun azaldığı ve beklendiği gibi dengelendiği ifade edildi.

Binance, pazar günkü net para çekme işlemlerinin, yönetimi altındaki 171 milyar dolarlık varlığın sadece yüzde 2'sinden biraz fazlasını oluşturduğunu bildirdi.

Şirket geçen hafta, saldırının etkileriyle başa çıkmak için 6,34 milyar dolardan fazla fon ayırdığını duyurdu.

FBI kripto para cüzdan adreslerini yayımladı

Binance ayrıca Bitcoin ve Ethereum gibi iki düzineden fazla büyük kripto paranın çekim işlemlerinin yeniden başladığını ve güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra daha fazla hizmetin aşamalı olarak yeniden başlayacağını açıkladı.

Binance'e yönelik saldırı, 2025 yılında kripto borsası Bybit'ten o dönemin rekoru olan 1,5 milyar dolar çalan ve Lazarus Group olarak da bilinen Kuzey Koreli siber suç grubu TraderTraitor'a atfedildi.

FBI cumartesi günü grupla bağlantılı kripto para cüzdan adreslerinin bir listesini yayımladı ve sektördeki ortaklarını bu cüzdanları içeren işlemleri engelleyerek yardımcı olmaya çağırdı.

Borsa, kripto para ihraççılarını etkilenen varlıkları dondurmaya teşvik etmek için harekete geçti.

Siber saldırı bir mühendisin bilgisayarından başlamış olabilir

Binance geçen hafta, ilk kontrollerin olayın bir mühendise ait ele geçirilmiş bir dizüstü bilgisayarla başlamış olabileceğini ve bilgisayar korsanlarının yetkisiz işlemler yapmak için bir yol bulmasına olanak tanıdığını gösterdiğini açıkladı.

Siber saldırı Binance'in küresel merkezi borsası Binance.com'u vururken, ABD'ye yönelik platformu sorundan etkilenmediğini bildirdi.

Binance, kurumsal hazinesinin yanı sıra vadeli işlem sigortası ve acil durum rezerv fonları da dahil olmak üzere çeşitli kaynakları kullanarak müşterilerinin varlıklarını yerine koyduğunu duyurdu.

Şirket, taahhütlerinin aynı kaldığını ve Binance'in bu olayda çalınan fonların mali etkisini tamamen karşılayacağını belirtti.

Kripto paralar, Binance gibi borsalarda işlem gören dijital varlıklar olarak biliniyor. Nakit paranın aksine fiziksel formda bulunmuyorlar ve bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve diğer dijital cihazlarda yönetiliyorlar.

Çin'de kurulan Binance'in dünya çapında yüz milyonlarca kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.