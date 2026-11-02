Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 02.11.2026 14:56

SİPER-2'nin seri üretimi 2027'de başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çelik Kubbe hava savunma mimarisinde yer alan Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2'nin seri üretimine 2027'de başlanacağını açıkladı.

SİPER-2'nin seri üretimi 2027'de başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçe sunumunda Türk savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'ye ilişkin üretim takvimini açıklayan Kacır, "Çelik Kubbe'de Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2'nin seri üretimine önümüzdeki yıl başlayacağız." dedi.

Savunma sanayisinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır, sektörde 4 binden fazla şirket ve araştırma kurumunda 100 binden fazla çalışanın yer aldığı güçlü bir ekosisteme ulaşıldığını kaydetti.

İhracat 10 milyar doları aştı

Savunma ve havacılık sektörünün ihracat başarılarına dikkati çeken Bakan Kacır, 2002'de 248 milyon dolar olan sektör ihracatının geçen yıl 10 milyar doları aştığını belirtti. Kacır, bu yılın 9 ayında savunma ve havacılık ihracatında yüzde 15,6 artış kaydedildiğini bildirdi.

Ar-Ge ve yatırımlara destek

2002'den bu yana savunma sanayisinde 1203 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini aktaran Kacır, şu verileri paylaştı:

"668 milyar lira sabit yatırımın önünü açtık. 28 bin çalışanın istihdam edildiği 80 AR-GE ve tasarım merkezine 2025'te 71 milyar lira destek sağladık. Teknoparklarımızda savunma sanayisinde 352 firmamız 7 bin 350 araştırmacıyla teknoloji geliştirmeye devam ediyor. 2002'den bu yana, TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla 2 bin 283 savunma sanayisi projesine ve 4 bin 449 bilim insanı ile gencimize 65 milyar lira katkı sunduk."

Bakan Kacır ayrıca, AESA radarları, arayıcı başlıklar, uydu, 5G ve askeri haberleşme sistemleri için kritik öneme sahip radyo frekans çiplerinin TÜBİTAK BİLGEM'de yerli imkanlarla üretildiğini bildirdi.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Çelik Kubbe Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
Dünyada örneği yok: LÜFER denklemi değiştirmeye geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Siber suçlarla mücadelede 11 ilde operasyon: 86 tutuklama
15:35
YEKA RES-2026 yarışmalarından 75,5 milyon euroluk katkı
15:28
Merkez Bankası rezervleri 162,2 milyar dolar oldu
15:28
İran, savaşı sona erdirmek için 7 şartta ısrar ediyor
15:26
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulu'na geliyor
15:15
Yargıtay'dan doğum izni sonrası görev değişikliğine ayrımcılık kararı
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 15 bin battaniye dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 15 bin battaniye dağıttı
FOTO FOKUS
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ