YEKA RES-2026 yarışmalarından 75,5 milyon euroluk katkı

1500 megavatlık kapasiteyle yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek.

Rüzgar enerjisine tahsis edilen 7 YEKA için yarışmalar düzenlendi ve 12 şirketten toplamda 29 başvurunun yapıldığı yarışmalarda, Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'da bulunan toplam 1500 megavat kapasiteli 7 alanın tahsisi gerçekleştirildi.

"Üretim maliyetlerimiz düşürecek ve enerji kaynaklarımızı ekonomiye kazandıracağız"

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,50 euro sent fiyat ile iletim sistemine verilecek.

Bakan Bayraktar, yarışmalar sonucunda KDV dahil toplam 75,5 milyon euro katkı bedeli ortaya çıktığını belirterek, "Bugünkü yarışmalar sonucunda ortaya çıkan kilovatsaat başına 3,50 euro sent taban fiyat ve KDV dahil toplam 75,5 milyon euro katkı bedeli ile hem elektrik üretim maliyetlerimizi düşürecek hem de yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz. Toplam 1500 megavatlık kapasite ile yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 4,6 milyar kilovatsaat temiz elektrik üretilecek, böylelikle yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının da önüne geçilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmalara katılan şirketlere teşekkür eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Büyük bir rekabet içerisinde geçen yarışmalar, Türkiye enerji sektörüne olan güveni ve yatırımcı ilgisini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu stratejik kapasitelerin bir an önce hayata geçirilerek ülkemizin hizmetine sunulmasını temenni ediyorum."