Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.11.2026 15:32

YEKA RES-2026 yarışmalarından 75,5 milyon euroluk katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1500 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2026) yarışmaları sonucunda KDV dahil toplam 75,5 milyon euro katkı bedeli ortaya çıktığını bildirdi.

YEKA RES-2026 yarışmalarından 75,5 milyon euroluk katkı

1500 megavatlık kapasiteyle yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek.

Rüzgar enerjisine tahsis edilen 7 YEKA için yarışmalar düzenlendi ve 12 şirketten toplamda 29 başvurunun yapıldığı yarışmalarda, Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'da bulunan toplam 1500 megavat kapasiteli 7 alanın tahsisi gerçekleştirildi.

"Üretim maliyetlerimiz düşürecek ve enerji kaynaklarımızı ekonomiye kazandıracağız"

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,50 euro sent fiyat ile iletim sistemine verilecek.

Bakan Bayraktar, yarışmalar sonucunda KDV dahil toplam 75,5 milyon euro katkı bedeli ortaya çıktığını belirterek, "Bugünkü yarışmalar sonucunda ortaya çıkan kilovatsaat başına 3,50 euro sent taban fiyat ve KDV dahil toplam 75,5 milyon euro katkı bedeli ile hem elektrik üretim maliyetlerimizi düşürecek hem de yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz. Toplam 1500 megavatlık kapasite ile yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 4,6 milyar kilovatsaat temiz elektrik üretilecek, böylelikle yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının da önüne geçilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmalara katılan şirketlere teşekkür eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Büyük bir rekabet içerisinde geçen yarışmalar, Türkiye enerji sektörüne olan güveni ve yatırımcı ilgisini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu stratejik kapasitelerin bir an önce hayata geçirilerek ülkemizin hizmetine sunulmasını temenni ediyorum."

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Doğal gaz Elektrik Enerji
Sıradaki Haber
Merkez Bankası rezervleri 162,2 milyar dolar oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Siber suçlarla mücadelede 11 ilde operasyon: 86 tutuklama
15:28
Merkez Bankası rezervleri 162,2 milyar dolar oldu
15:28
İran, savaşı sona erdirmek için 7 şartta ısrar ediyor
15:26
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulu'na geliyor
15:15
Yargıtay'dan doğum izni sonrası görev değişikliğine ayrımcılık kararı
15:14
AB: İngiltere'nin olası yeniden üyeliğine ilişkin müzakereler kolay olmayacak
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 15 bin battaniye dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 15 bin battaniye dağıttı
FOTO FOKUS
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ