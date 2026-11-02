Altın, gümüş, platin ve paladyum son 2 ayı kayıpla geçirdi

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasıyla bu yıl emtia piyasasında sert dalgalanmalar görüldü. Bu dalgalanmalardan başta değerli metaller olmak üzere tüm emtialar etkilendi.

Bu yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının onsu ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 12,4 değer kazancıyla 4 bin 849 dolardan tamamlayan ons altının bu yükselişi şubatta da devam etti.

Altının onsu şubatta yüzde 8,5 değer kazandı. ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerle değer kaybetmeye başlayan altının onsu mart ayını yüzde 11,32 düşüşle tamamladı. Mart ayında yaşanan bu düşüş, 2008 krizinden bu yana en sert aylık gerileme olarak kayıtlara geçti.

Devam eden aylarda da gerileyen altının onsu, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 7,1 kaybettirdi. Yılın ikinci yarısına tepki alımlarıyla başlayan altının onsu, temmuzda yüzde 1, ağustos ayında da yüzde 10 değer kazandı.

Orta Doğu'daki belirsizliklerin devam etmesiyle eylülde yüzde 6,6 azalışla 4 bin 157 dolara gerileyen altının onsu, ekim ayını da yüzde 6,8 azalışla 3 bin 876 dolardan tamamladı. Böylece altının onsu, temmuz ayından bu yana ilk defa 4 bin doların altına gerilemiş oldu.

Gümüşün onsu, Kasım 2025'ten bu yana ilk defa 50 doların altına indi

Yıla 71 dolardan başlayan gümüşün onsu ocak ayında 121,7 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Ocak ayında yüzde 17,3 değer kazanan gümüşün onsu, yükselişini şubat ayında da sürdürdü. Şubat ayını yüzde 12,6 artışla 93,8 dolardan tamamlayan ons gümüş, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle mart ayında sert geriledi. Gümüşün onsu, martı yüzde 19,9, nisanı da yüzde 1,9 düşüşle tamamladı.

Mayısta tepki alışlarıyla biraz toparlanan gümüşün onsu, bu ayı yüzde 2,2 artışla bitirdi. Haziran ayını yüzde 22 azalışla 58,7 dolardan tamamlayan gümüşün onsu, yılın ilk yarısını da yüzde 17,3 kayıpla tamamladı.

Gümüşün onsu, temmuz ayını yüzde 1,7 düşüşle 57,7 dolardan, ağustos ayını yüzde 13,5 artışla 65,5 dolardan, eylül ayını ise yüzde 7,6 azalışla 60,5 dolardan tamamladı.

Ekim ayını yüzde 18,8 azalışla 49,1 dolardan tamamlayan gümüşün onsu, Kasım 2025'ten bu yana ilk defa 50 doların altına indi.

Yıla 2 bin 54 dolardan başlayan platinin onsu ise küresel arza yönelik devam eden sıkıntılarla ocak ayında 2 bin 923,3 dolarla rekor kırdı. Platinin onsu, ocak ayını yüzde 6,2 yükselişle, şubat ayını yüzde 8,5 artışla tamamlarken mart ayını ise artan jeopolitik riskler ve güçlenen doların etkisiyle yüzde 17,2 düşüşle 1960,1 dolardan bitirdi.

Takip eden aylarda dalgalı seyir izleyen platinin onsu, yılın ilk yarısında yüzde 24,4 değer kaybetti. Temmuz ayını yüzde 6,1 artışla, ağustos ayını yüzde 8,9 artışla tamamlayan platinin onsu, eylül ayını yüzde 4,6 kayıpla 1712 dolardan, ekim ayını ise yüzde 16,2 düşüşle 1434 dolardan bitirdi.

Benzer bir tablo, diğer bir değerli emtia paladyumda da görüldü. Paladyumun onsu, ocak ayını yüzde 7, şubat ayını da yüzde 4,4 yükselişle tamamladı. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle mart ayında yüzde 17 gerileyen paladyumun onsu, nisan ayında yüzde 3,3 arttı.

Takip eden aylarda dalgalı seyir izleyen paladyumun onsu, yılın ilk yarısında da yatırımcısına yüzde 24,2 kaybettirdi. Yılın ikinci yarısına alış ağırlıklı seyirle başlayan paladyumun onsu, temmuz ayında yüzde 5,6, ağustos ayında yüzde 6,5 değer kazandı. Paladyumun onsu, eylül ayını yüzde 11,1, ekim ayını ise yüzde 19,1 düşüşle tamamladı. Böylece paladyum, ekim ayında Haziran 2025'ten bu yana ilk defa 1000 doların altına gerilemiş oldu.