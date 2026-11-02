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Türkiye
DHA 02.11.2026 13:49

3 yaşındaki çocuğunu darp eden anne tutuklandı

Ankara'da, 3 yaşındaki çocuğunu darp ettiğine ilişkin görüntüleri ortaya çıkan anne tutuklandı.

3 yaşındaki çocuğunu darp eden anne tutuklandı

Gölbaşı ilçesinde sokakta bir kadının küçük çocuğunu darp ettiği anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kadının görüntünün çekildiği bölgeye otomobille geldiği belirlendi. Görüntüye yansıyan otomobilin plaka ve tescil bilgilerinden kimliği belirlenen şüphelinin, darp ettiği çocuğun annesi olduğu saptandı.

Şüpheli, ikamet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuk ise koruma altına alındı.

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