Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.11.2026 14:43

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kasir ve Kefertebnit beldelerini hedef aldı.

İsrail topçuları da sabah saatlerinde Sur kentine bağlı Mansuri ve Mecdel Zun beldelerine ateş açtı. Huceyr ve Suluki vadilerine de ağır makineli silahlarla ateş edildi.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Belçika Başbakanı De Wever, Kral Philippe'e istifasını sundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Siber suçlarla mücadelede 11 ilde operasyon: 86 tutuklama
15:35
YEKA RES-2026 yarışmalarından 75,5 milyon euroluk katkı
15:28
Merkez Bankası rezervleri 162,2 milyar dolar oldu
15:28
İran, savaşı sona erdirmek için 7 şartta ısrar ediyor
15:26
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulu'na geliyor
15:15
Yargıtay'dan doğum izni sonrası görev değişikliğine ayrımcılık kararı
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 15 bin battaniye dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 15 bin battaniye dağıttı
FOTO FOKUS
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ