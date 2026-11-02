Avrasya Tüneli'nin sürdürülebilirlik başarısına uluslararası ödül

Bu yıl 23. kez düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri, dünya genelinde iş dünyasındaki başarıları ödüllendiriyor.

Program kapsamında her yıl 60'tan fazla ülkeden kurum ve bireylerin yaptığı çok sayıda başvuru değerlendirilirken, yönetim, teknoloji, müşteri hizmetleri ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda verilen ödüller, çeşitli ülkelerden bağımsız sektör uzmanlarının yer aldığı jüri kurullarının değerlendirmeleri sonucunda sahiplerini buluyor.

Avrasya Tüneli'nin 2024-2025 Sürdürülebilirlik Raporu, "Yayınlar" (Publication) ana kategorisinin "En İyi Sürdürülebilirlik Raporu" (Best Sustainability Report) alt kategorisinde Altın Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Tören Paris'te düzenleniyor

Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun olarak hazırlanan ve raporlama süreci çifte önemlilik değerlendirmesiyle desteklenen rapor, kurumsal yönetişimden kamu sağlığı ve güvenliğine, operasyonel verimlilikten çevresel sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlardaki çalışmaları ve performansı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve Avrasya Tüneli Sürdürülebilirlik Komitesi üyelerinin de katıldığı törende, Avrasya Tüneli'nin ödülünü Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener aldı.

Avrasya Tüneli, 2023 dönemini kapsayan ilk sürdürülebilirlik raporunun ardından 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan ikinci raporunu Temmuz 2026'da yayımladı.

Bu kapsamda işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansı, kaydettiği gelişmeler ve geleceğe yönelik hedefleri paydaşlarla paylaşıldı.

"Yürüttüğümüz çalışmalar, şeffaflık anlayışı doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılıyor"

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Avrasya Tüneli Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri bütüncül bir yaklaşımla ele alan sürdürülebilirlik çalışmalarını düzenli olarak raporladıklarını belirtti.

Gücüyener, sürdürülebilirlik yaklaşımlarının enerji verimliliği, emisyon yönetimi, insan sağlığı ve güvenliği, paydaş katılımı, kullanıcı memnuniyeti ve toplumsal fayda başlıklarını kapsadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalar, şeffaflık anlayışı doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılıyor. Öncelikli konularımıza ilişkin içerikleri oluştururken, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) doğrultusunda çifte önemlilik (double materiality) yaklaşımını esas aldık. Böylece hem faaliyetlerimizin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini hem de sürdürülebilirlik konularının Avrasya Tüneli için doğurduğu risk ve fırsatları birlikte değerlendirdik."

Raporun GRI Standartları'na uygun olarak hazırlandığına dikkati çeken Gücüyener, söz konusu süreci Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları'na (TSRS) hazırlık aşaması olarak değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda faaliyetlerini gözden geçirdiklerini aktardı.

Gücüyener, "Önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilirlik raporlamasına devam ederek performansımızdaki değişimi düzenli ve karşılaştırılabilir şekilde paylaşmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.