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Dünya
AA 02.11.2026 17:57

Rusya ve Ukrayna'da acil durum uygulamalarına siber saldırılar düzenlendi

Siber saldırganlar, Rusya ve Ukrayna'da vatandaşları olası tehlikelere karşı uyarmak amacıyla kullanılan acil durum uygulamalarını hedef aldı ve her iki ülkede de halka nükleer ve radyasyon tehdidine ilişkin sahte uyarılar gönderdi.

Rusya ve Ukrayna'da acil durum uygulamalarına siber saldırılar düzenlendi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa ait mobil uygulamanın yoğun bir siber saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırının uygulamanın yönetim panelini hedef aldığı belirtilen açıklamada, saldırganların yerel saatle 02.45 sıralarında Rusya'nın 33 bölgesindeki kullanıcılara gerçeği yansıtmayan uyarılar gönderdiği kaydedildi.

Rus basınında yer alan bilgilere göre "sahte" uyarılarda, Rusya'ya nükleer başlık taşıyan füzelerin fırlatıldığı öne sürülerek vatandaşlardan sığınaklara inmeleri ve gıda stoklamaları istendi.

Bakanlık, siber saldırının ardından uygulamadaki güvenlik açığının tespit edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Ülke genelindeki acil durum uyarı sisteminin saldırıdan etkilenmediği vurgulanan açıklamada, sirenler, kısa mesajlar ile televizyon ve radyo yayınları üzerinden yapılan uyarıların normal şekilde sürdüğü belirtildi.

Ukrayna'da siber saldırı

Ukrayna'da da dün gece ülke genelinde kullanılan "Hava Alarmı" uygulamasına siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, uygulama üzerinden vatandaşlara radyasyon tehlikesi, kimyasal tehdit ve sokak çatışmalarına ilişkin sahte uyarılar gönderildiğini açıkladı.

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