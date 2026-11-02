Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.11.2026 17:33

ATM'de unutulan 4 bin 900 euroyu sahibine teslim etti

Antalya Alanya'da ATM'den işlem yaparken cihazda unutulan 4 bin 900 euroyu bulan özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Öner, polis ve banka yetkilileriyle iletişime geçerek paranın sahibi Nadir Akkoyun'a ulaşılmasını sağladı.

ATM'de unutulan 4 bin 900 euroyu sahibine teslim etti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-Dinek Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Öner, sefer dönüşünde para yatırmak için Kestel Mahallesi'ndeki bir ATM'nin önünde durdu.

ATM'den sesler geldiğini fark eden Öner, işlem yapmak için iptal tuşuna bastığı sırada cihazdan 4 bin 900 euro çıktığını gördü.

Parayı alarak kendisinden önce ATM'de işlem yapan ve aceleyle uzaklaşan iki kişiye ulaşmaya çalışan Öner, sonuç alamayınca polis ve banka yetkilileriyle iletişime geçti.

Öner, otobüsünün bağlı bulunduğu Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi aracılığıyla paranın sahibi Nadir Akkoyun'a ulaştı. Görüşmelerin ardından 4 bin 900 euro, sahibine teslim edildi.

"Karakolu ve bankayı arayıp bilgi verdim"

Zekeriya Öner, ATM'de sıra beklerken önünde iki kişinin bulunduğunu ve bu kişilerin cihazdan aceleyle ayrıldığını söyledi.

ATM'nin işlem yaptığını ve sesler çıkardığını belirten Öner, şöyle konuştu:

"ATM o ara işlem yapıyordu. Sesler çıkıyordu. Ben de iptale bastım, bir an önce işlemi iptal edeyim diye. O esnada ATM para verdi. Tomarla paraydı, ne kadar olduğunu bilemedim ama parayı alıp arkamı döndüm, arkadaşları göreyim, onlara bilgi vereyim diye. Koşa koşa uzaklaştılar. Ben de parayı alıp cebime koydum, herhangi bir şey başına gelmesin maksatlı. Sonrasında karakolu aradım. Bankayı aradım, bilgilerini verdim. Bugün de kooperatif sayesinde paranın sahibini bulduk ve teslim ettim"

İşlem onaylanmadan bankamatikten ayrıldı

Nadir Akkoyun ise ATM'ye para yatırırken acele ettiğini ve işlemin onaylanmasını beklemeden ATM'den ayrıldığını belirtti.

Öner'in duyarlı davranışının kendisini duygulandırdığını ifade eden Akkoyun, "Aslında parayı bulmaktan ziyade böyle insanların aramızda kalması bizi çok duygulandırdı ve mutlu etti. Duyarlı davranışından dolayı şoför arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

ETİKETLER
Antalya Euro
Sıradaki Haber
Sivas’ta kaybolan Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:08
Rusya ve Ukrayna'da acil durum uygulamalarına siber saldırılar düzenlendi
17:53
401 internet sitesi erişime engellendi
16:51
Avrupa ülkelerinde marketlerin soğutma sistemlerinde siber saldırı alarmı
16:50
İran: Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankeri mayına çarptı
16:38
Sivas’ta kaybolan Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
16:34
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Lübnan'da İsrail saldırılarında hasar gören yetimhanedeki kız çocukları, geceleri patlama sesleriyle uyanıyor
Lübnan'da İsrail saldırılarında hasar gören yetimhanedeki kız çocukları, geceleri patlama sesleriyle uyanıyor
FOTO FOKUS
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ