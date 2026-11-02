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Dünya
AA 02.11.2026 23:21

İran basını: ABD ile iletişimde yeni gelişme yok

İran ile ABD arasında ara bulucular üzerinden mesaj alışverişinin olağan şekilde devam ettiği fakat bu konuda yeni bir gelişme yaşanmadığı duyuruldu.

İran basını: ABD ile iletişimde yeni gelişme yok

Fars Haber Ajansı'na konuşan ve kimliği açıklanmayan bir kaynak, İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişinin arabulucular aracılığıyla sürdürüldüğünü belirterek, bu konuda yeni bir gelişmenin yaşanmadığını ifade etti.

Kaynak, ABD'nin İran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirinceye kadar herhangi bir yeni gelişme veya adımın söz konusu olmayacağını kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen kaynak, boğazın tamamen İran'ın askeri kontrolünde olduğunu savunarak, hiçbir ABD gemisinin boğaza birkaç yüz kilometre yaklaşmaya cesaret edemediğini ileri sürdü.

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