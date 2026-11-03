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Dünya
CNN International 03.11.2026 07:15

ABD'de özel jet otoyola çakıldı: Aynı aileden 4 kişi dahil 9 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletinde Austin'den Bahamalar'a gitmek üzere havalanan özel jet, düşerek otoyolda alev aldı. Kazada aynı aileden 4 kişi, iki küçük çocuk ve uçağın yardımcı pilotunun da aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de özel jet otoyola çakıldı: Aynı aileden 4 kişi dahil 9 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen özel jet kazasında 9 kişi hayatını kaybetti. Texas eyaletinden havalanarak Bahamalar'a gitmekte olan Learjet 60 tipi uçak, Palm Beach County bölgesinde otoyola düştü.

Pazar günü meydana gelen kazada uçak, yere çarparak büyük bir çukur oluşturdu ve alev aldı. Uçakta bulunan 9 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Kazada yerde bulunan bir kişi ise bacağından yaralandı.

Florida’da özel jet yerleşim bölgesine düştü: 9 ölü, 600 kişi tahliye edildi
Florida’da özel jet yerleşim bölgesine düştü: 9 ölü, 600 kişi tahliye edildi

Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenler arasında Adam Robinson ve Helen Sharp çifti ile 4 ve 2 yaşlarındaki çocukları Emma ve Charlie de bulunuyor. Ailenin bakımından sorumlu Anita Maria Cetina da kazada yaşamını yitirdi.

Uçakta bulunan diğer yolcular Rachael Reed ve Charmi Fehr'in de hayatını kaybettiği aileleri tarafından doğrulandı.

20 yaşındaki yardımcı pilot Nathalia Gadelha Filgueiras'ın da kazada yaşamını yitirdiği açıklandı. Genç pilotun henüz 17 yaşındayken, ehliyet almadan önce pilot lisansını aldığı ve 1.300 saatin üzerinde uçuş deneyimine sahip olduğu belirtildi.

 

Kaza öncesi yardım çağrısı

Hava trafik kontrolüyle yapılan telsiz görüşmelerine yansıyan kayıtlara göre yardımcı pilot, kaza öncesinde uçakta buzlanma meydana geldiğini ve şiddetli türbülans yaşandığını bildirdi.

Pilot, uçağın dakikada 10 bin feet alçaldığını belirterek acil durum çağrısı yaptı. Ardından alçalma hızının dakikada 20 bin feet'e ulaştığını söyleyen pilot, "Yere çakılacağız" ifadelerini kullandı.

Uçağın yaklaşık bir dakika içinde 27 bin feet irtifa kaybettiği belirtildi. Son telsiz mesajında ise pilotun "Zamanımız kalmadı" dediği kaydedildi.

Buzlanma ihtimali araştırılıyor 

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Yetkililer, uçağın çarpma öncesinde parçalanmış olabileceğine ilişkin bulgular bulunduğunu açıkladı.

Uzmanlar, uçuş sırasında meydana gelen buzlanmanın uçağın ağırlığını artırarak kaldırma kuvvetini azaltabileceğine ve kontrolü zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. Uçağın fırtınalı bir hava hücresinden geçtiği de belirtilirken, hava koşullarının kazaya etkisi henüz kesinleşmedi.

NTSB'nin 30 gün içinde ön rapor yayımlaması bekleniyor. Kazanın kesin nedenini ortaya koyacak nihai raporun ise 1 ila 2 yıl içinde tamamlanabileceği bildirildi.

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