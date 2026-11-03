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Dünya
CNN International 03.11.2026 07:42

Grönland'da bağımsızlık yolunda stratejik adım: Yeni uluslararası havalimanı açıldı

Danimarka'ya bağlı Grönland, turizm gelirlerini artırmak ve ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla yeni uluslararası havalimanını hizmete açtı. Yetkililer, yatırımın balıkçılığa bağımlı ekonomiyi güçlendirerek adanın gelecekteki bağımsızlığı için önemli bir temel oluşturacağını belirtiyor.

Grönland'da bağımsızlık yolunda stratejik adım: Yeni uluslararası havalimanı açıldı
[Fotograf: AP]

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, turizm sektörünü geliştirmek ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla yeni uluslararası havalimanını açtı.

Adanın batı kıyısındaki Ilulissat kentinde inşa edilen havalimanından ilk uluslararası uçuş, 29 Ekim'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan gerçekleştirildi. Devlete ait Air Greenland tarafından düzenlenen uçuş, Airbus A330neo tipi uçakla yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de 169 yolcunun bulunduğu ilk uçuşta yer aldı. Nielsen, yeni havalimanının Grönland tarihindeki en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirterek, bağımsızlık hedefi için güçlü bir ekonomik altyapıya ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Grönland'da bağımsızlık yolunda stratejik adım: Yeni uluslararası havalimanı açıldı

Bağımsızlık için ekonomik altyapı hedefi

Yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı Grönland'ın ekonomisi büyük ölçüde balıkçılığa dayanıyor. Yönetim, turizm sektörünü büyüterek gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve Danimarka'dan olası bağımsızlık için ekonomik altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Ilulissat, Grönland'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak biliniyor. "Buzdağları Şehri" olarak anılan kentte ziyaretçiler kızak köpeği turlarına katılabiliyor, Disko Körfezi'ndeki dev buzdağlarını görmek için tekne gezileri yapabiliyor.

Yeni havalimanı öncesinde kente ulaşmak isteyen yolcular, kruvaziyer gemilerini, İzlanda'dan yapılan küçük uçak seferlerini veya Grönland'daki diğer havalimanlarından aktarmalı uçuşları kullanmak zorunda kalıyordu.

Trump'ın Grönland çıkışı gündemdeki yerini koruyor

Stratejik konumu ve doğal kaynaklarıyla öne çıkan Grönland, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı satın alma isteğini yeniden gündeme getirmesiyle uluslararası siyasetin odağına yerleşmişti.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Grönland'ı Danimarka'dan alma yönündeki tehditleri, NATO müttefikleri arasında gerilime neden olmuştu. Eylül ayında ise Trump, Danimarka ve Grönland liderleriyle Arktik ve Kuzey Atlantik'teki güvenliğin güçlendirilmesine yönelik bir anlaşma imzalamıştı.

Danimarka Maliye Bakanı Peter Hummelgaard, yeni havalimanının açılışının Grönland ve Danimarka için umut ve iyimserlik anlamına geldiğini ifade etti.

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