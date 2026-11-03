Binlerce Avrupalı asker olası bir barış durumunda Ukrayna'ya konuşlanma tatbikatı yapacak

Ukrayna için bir destek gücü oluşturulması planı, geçen yıl Avrupa ülkeleri tarafından önerilen uzun vadeli güvenlik garantilerinin bir parçası olarak ortaya koyuldu.

Batılı yetkililer, Ukrayna'da görev alacak herhangi bir gücün taarruz operasyonlarına katılmayacağını, barış gücü veya ateşkes izleme misyonlarında yer almayacağını vurguladı. Bu gücün NATO komutası altında veya ön cephede faaliyet göstermeyeceği ifade edildi.

Yetkililer, askerlerin varlık amacının Ukrayna'ya güven sağlamak ve ülkenin silahlı kuvvetlerini yeniden inşa etmeye yardımcı olmak olduğunu belirtti. ABD tartışmalara dahil olsa da misyona asker katkısında bulunmuyor.

Rusya ise yabancı askerlerin Ukrayna'da konuşlandırılmasına karşı çıktığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl yaptığı açıklamada bu unsurların "meşru hedef" olacağını söyledi.

Tatbikatın detayları ve katılımcı ülkeler

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, tatbikatın İngiltere, Fransa ve müttefiklerinin Ukrayna'da barışın sağlanacağı gün için hazırlıklarını artırdığını gösterdiğini dile getirdi.

Streeting, bunun varsayımsal bir plan olmadığını, çatışmalar durduğunda Ukrayna'ya yardım etmeye hazır gerçek bir güç olduğunu aktardı.

Çok Uluslu Ukrayna Gücü İngiliz Komutanı Korgeneral Tom Bateman da tatbikatın siyasi taahhütleri askeri hazırlığa dönüştürmede önemli bir adım olduğunu vurguladı.

9-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Koalicja Tatbikatı, Ukrayna'daki bir gücün nasıl hareket ettirileceğini, korunacağını ve ikmal edileceğini test edecek.

Kara, deniz ve hava unsurlarından oluşan 2 bin 800 askeri personelin katılacağı tatbikatta İngiltere, 300 asker ve iki adet RAF Typhoon savaş uçağı ile yer alacak.