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Dünya
The Guardian 03.11.2026 08:56

Dünya turunu yürüyerek tamamlayan İngiliz gezgin 28 yıl sonra evine döndü

Eski paraşütçü Karl Bushby, 28 yıl süren ve 29 ülkeyi kapsayan 57 bin 936 kilometrelik dünya turunu yürüyerek tamamladı ve memleketi Hull'da kahraman gibi karşılandı.

Dünya turunu yürüyerek tamamlayan İngiliz gezgin 28 yıl sonra evine döndü

Şili'nin en güneyindeki Punta Arenas kentinden 1998 yılında yürümeye başlayan 57 yaşındaki Karl Bushby, kesintisiz dünya turunu tamamlayarak İngiltere'deki memleketi Hull'a ulaştı.

28 yıl süren ve 57 bin 936 kilometreyi aşan yolculuğun ardından memleketine dönen Bushby, Kraliçe Victoria Meydanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Punta Arenas'tan Hull'a uzanan 57 bin 963 kilometrelik yolculuk

Yolculuğuna 29 yaşındayken başlayan eski asker Bushby, seyahati boyunca iki temel kurala sadık kaldı. Bushby, yürüyüşü tamamen bitirmeden evine dönmemeyi ve ilerlemek için hiçbir ulaşım aracını kullanmamayı ilke edindi.

Dört kıtayı, donmuş denizleri, çölleri, ormanları ve dağları yürüyerek geçen Bushby, kesintisiz en uzun yürüyüş rekorunu kırarak dünya etrafını yürüyerek dolaşan ilk insan oldu.

Zorlu yolculuk sürecinde Bering Boğazı'nı ve Darien Geçidi'ni yürüyerek geçen Bushby, kutup ayılarıyla karşı karşıya kaldı, silahlı tehditlere maruz kaldı ve Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınarak sınır dışı edilme cezasına çarptırıldı. Bütün malzemelerini "Beast 2" adını verdiği tekerlekli arabasında taşıyan Bushby, yol boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen hedefine ulaştı.

Aile kavuşması ve küresel destek

Kraliçe Victoria Meydanı'ndaki resmi karşılamanın ardından çocukluğunun geçtiği eve giden Bushby, 75 yaşındaki annesi Angela, 36 yaşındaki oğlu ve ilk kez karşılaştığı 12 yaşındaki torunuyla bir araya geldi.

Meydanda kurulan sahnede hemşehrilerine seslenen Bushby, bu başarının sadece kendisine ait olmadığını belirterek yol boyunca kendisine yardım eden insanlara ve küresel desteğe teşekkür etti.

Karşılama etkinliğine belgesel çekimlerini sürdüren Alman yönetmen Werner Herzog da katıldı. Kingston upon Hull East Milletvekili Karl Turner ise Başbakan Andy Burnham'ın tebrik mesajını okuyarak Bushby'nin azmini ve kararlılığını övdü.

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