TRT Akademi’nin temel diksiyon eğitimi İzmir’de başlıyor

Etkili iletişimin temelinde doğru, anlaşılır ve güçlü bir anlatım yer alıyor.

Sözcükleri doğru sesletmek, sesin tonunu yerinde kullanmak ve düşünceleri etkili biçimde ifade edebilmek, iletişimde fark oluşturuyor.

TRT Akademi, bu becerileri geliştirmek isteyenler için Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” Eğitimi düzenliyor.

Eğitim, 9-17 Kasım 2026 tarihleri arasında TRT İzmir Müdürlüğünde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Programın eğitmenliğini Spiker Emre Şimşek üstlenecek.

Güzel konuşmanın incelikleri uygulamalı çalışmalarla aktarılacak

Eğitimde Türkçenin ses ve sözcük yapısına ilişkin kuralların yanı sıra doğru sesletim, vurgu ve tonlama konuları ele alınacak.

Katılımcılar nefes ve ses kullanımından konuşma hızına, anlatım tekniklerinden beden diline kadar etkili konuşmanın temel unsurlarını uygulamalı çalışmalarla öğrenme fırsatı bulacak.

Program kapsamında Türkçenin ses özellikleri, söyleniş ve boğumlama kusurları, ulama, yerleşik yanlışlar ve metin çalışmaları gibi başlıklar üzerinde durulacak.

Topluluk önünde konuşma çalışmalarıyla katılımcıların kendilerini daha rahat, anlaşılır ve etkili ifade edebilmelerine yönelik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

TRT spikerinden 42 saatlik eğitim

Eğitimi verecek olan Emre Şimşek, TRT Haber’de haber spikerliği ve program sunuculuğu yaptı.

2018 yılından bu yana TRT İzmir Radyosu’nda spiker, program sorumlusu ve yayın servis sorumlusu olarak görev yapıyor.

Şimşek, etkili ve güzel konuşma üzerine birikimini katılımcılarla paylaşacak.

Diksiyon eğitimi, sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek.

17 bölümden oluşan programın sonunda teorik ve uygulama sınavları yapılacak.

Sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

TRT Akademi eğitimleri devam ediyor

TRT Akademi eğitimleri, alanında uzman profesyoneller tarafından hazırlanıyor.

Ayrıca podcast serileri, blog yazıları ve yayınlar da TRT Akademi kapsamında ilgililerine sunuluyor.

Akademi’nin 13 farklı kategoride hazırlanan video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve bu eğitim dünyasına adım atmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.