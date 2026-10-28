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TRT Akademi
TRT Haber 28.10.2026 10:04

Temel Diksiyon Eğitimi Erdoğan Arıkan ile başlıyor

TRT Akademi’nin öne çıkan eğitimleri arasında yer alan Etkili ve Güzel Konuşma "Temel Diksiyon" Eğitimi, sanal sınıf ortamına taşındı. Erdoğan Arıkan eğitmenliğinde düzenlenecek olan 42 saatlik eğitim programı ile Türkçeyi doğru ve anlaşılır kullanmanın yolları katılımcılarla paylaşılacak. 2 Kasım'da başlayacak olan eğitime kayıtlar sürüyor.

Temel Diksiyon Eğitimi Erdoğan Arıkan ile başlıyor

Konuşurken kelimeleri doğru sesletmek, dinleyici ile kurulan iletişimi doğrudan etkiliyor.

Etkili ve Güzel Konuşma "Temel Diksiyon" Eğitimi, Türkçenin ses özelliklerinden boğumlamaya, metin okumalarından topluluk önünde konuşmaya uzanan içeriğiyle katılımcıların konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkçenin ses özellikleri sanal sınıf eğitiminde

Eğitimde öncelikle sözlü iletişimin temel unsurları, konuşma organları, nefes ve ses konuları ele alınacak.

Türkçenin ses özelliklerine ayrılan kapsamlı bölümde, sözcüklerin doğru söylenişi ve seslerin dilin kurallarına uygun biçimde çıkarılması üzerinde durulacak.

Söyleniş ve boğumlama kusurlarının yanı sıra günlük konuşmada sık karşılaşılan yerleşik yanlışlar da programın konuları arasında bulunuyor.

Bu çalışmalarla katılımcıların konuşma sırasında yaptıkları hataları fark etmeleri hedefleniyor.

Güzel konuşmanın detayları eğitimde anlatılacak

Bir konuşmanın etkisi yalnızca sözcüklerin doğru söylenmesine değil, mesajın nasıl aktarıldığına da bağlı.

Eğitim kapsamında vurgu, ulama, tonlama ve konuşma hızı üzerinde durulacak.

Katılımcıların cümlelerin anlamına uygun vurgular yapmaları, ses tonlarını kontrollü kullanmaları ve konuşma akışını düzenlemeleri amaçlanıyor.

Dokuz saatlik metin çalışmalarıyla teorik bilgiler uygulamaya taşınacak.

Beden dili ve topluluk önünde konuşma başlıkları da katılımcıların hem sözlü anlatımlarını hem de dinleyici karşısındaki duruşlarını geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Eğitim 17 bölümden oluşuyor

Etkili ve Güzel Konuşma "Temel Diksiyon" Eğitimi, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın deneyimi ile buluşacak. Katılımcılar sanal sınıf ortamında bu deneyimden faydalanabilecekler.

42 saatlik diksiyon eğitimi, sınırlı kontenjanla açıldı. Programın, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olması katılımı kolaylaştıran bir detay.

Eğitimin ardından teorik ve uygulama sınavları düzenlenecek. Eğitim sürecinde ve sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı başarı belgesi alacaklar.

Etkili ve Güzel Konuşma "Temel Diksiyon" Eğitimi ve TRT Akademi'nin 13 kategoride hazırladığı video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimlerine ilişkin ayrıntılara trtakademi.com.tr adresinden ulaşılarak kayıt oluşturulabilir.

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