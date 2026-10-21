TRT Akademi şan eğitiminin yeni adresi İzmir oldu

Temel Şan ve Doğru Nefes Teknikleri Eğitimi, katılımcıları ses sağlığından rejistir egzersizlerine, metod parçalarından eser çalışmalarına uzanan uygulamalı bir programda buluşturuyor.

Şarkı söylerken sesi doğru kullanmak ve nefesi kontrollü biçimde yönetmek belirli tekniklerin öğrenilmesini gerektiriyor.

Beden duruşu, artikülasyon ve rezonans gibi unsurlar da sesin sağlıklı ve verimli kullanılmasında önemli rol oynuyor.

TRT Akademi, bu becerileri geliştirmek isteyenlere 37 saat sürecek bir deneyim sunuyor.

Ses sağlığı ve doğru nefes kullanımı

Eğitim programında sesin oluşumu, konuşma organlarının işlevi ve ses sağlığının korunması anlatılacak.

Nefes teknikleriyle katılımcıların seslerini yormadan kullanmaları hedefleniyor.

Postür, artikülasyon ve rezonans çalışmalarının yanı sıra ses farkındalığı egzersizleriyle katılımcıların kendi ses yapılarını tanımaları amaçlanıyor.

Ses aralığını geliştiren teknik çalışmalar şan eğitiminde

Şan eğitimi kapsamında kapalı ağız ve dudak trili gibi ses ısıtma teknikleri ile hafif ve orta düzey ses egzersizleri uygulanacak.

Egzersizlerin aşamalı olarak tekrarlanması, ses kullanımına ilişkin becerilerin pekiştirilmesini sağlayacak.

Böylece katılımcılar, nefes ve ses kontrolünü farklı uygulamalarla deneyimleme fırsatı bulacaklar.

TRT sanatçılarından uygulamalı eğitim

Eğitim, teknik egzersizlerin yanı sıra eser çalışmalarını da kapsıyor.

Başlangıç düzeyindeki metod parçalarıyla başlayan süreçte katılımcılar, öğrendikleri nefes ve ses kullanımı tekniklerini parçalar üzerinde uygulayacaklar.

Eğitim, TRT ses sanatçıları Burcu Göktürk, Emrah Yiğit ve Fuat Karayavuz tarafından verilecek.

Deneyimlerini eğitim ortamında katılımcılarla paylaşacak olan sanatçılar sayesinde katılımcılar müzikal ifadelerini geliştirebilecekler.

Teorik sınav 7 Aralık, uygulama sınavı ise 8 Aralık 2026 tarihinde yapılacak ve başarılı olanlar TRT onaylı sertifika alabilecekler.

TRT Akademi eğitimleri hakkında bilgi almak ve eğitimlere katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.