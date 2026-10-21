Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 21.10.2026 15:12

TRT Akademi şan eğitiminin yeni adresi İzmir oldu

TRT Akademi’nin İzmir’de düzenleyeceği Temel Şan ve Doğru Nefes Teknikleri Eğitimi, 26 Ekim’de başlıyor. Sınırlı kontenjanla açılan şan eğitimi katılımcılarını bekliyor. Programa ses gelişim sürecini büyük ölçüde tamamlamış, 16 yaş ve üzerindeki kadınlar ile 18 yaş ve üzerindeki erkekler başvurabilecek.

TRT Akademi şan eğitiminin yeni adresi İzmir oldu

Temel Şan ve Doğru Nefes Teknikleri Eğitimi, katılımcıları ses sağlığından rejistir egzersizlerine, metod parçalarından eser çalışmalarına uzanan uygulamalı bir programda buluşturuyor.

Şarkı söylerken sesi doğru kullanmak ve nefesi kontrollü biçimde yönetmek belirli tekniklerin öğrenilmesini gerektiriyor.

Beden duruşu, artikülasyon ve rezonans gibi unsurlar da sesin sağlıklı ve verimli kullanılmasında önemli rol oynuyor.

TRT Akademi, bu becerileri geliştirmek isteyenlere 37 saat sürecek bir deneyim sunuyor.

Ses sağlığı ve doğru nefes kullanımı

Eğitim programında sesin oluşumu, konuşma organlarının işlevi ve ses sağlığının korunması anlatılacak.

Nefes teknikleriyle katılımcıların seslerini yormadan kullanmaları hedefleniyor.

Postür, artikülasyon ve rezonans çalışmalarının yanı sıra ses farkındalığı egzersizleriyle katılımcıların kendi ses yapılarını tanımaları amaçlanıyor.

Ses aralığını geliştiren teknik çalışmalar şan eğitiminde

Şan eğitimi kapsamında kapalı ağız ve dudak trili gibi ses ısıtma teknikleri ile hafif ve orta düzey ses egzersizleri uygulanacak.

Egzersizlerin aşamalı olarak tekrarlanması, ses kullanımına ilişkin becerilerin pekiştirilmesini sağlayacak.

Böylece katılımcılar, nefes ve ses kontrolünü farklı uygulamalarla deneyimleme fırsatı bulacaklar.

TRT sanatçılarından uygulamalı eğitim

Eğitim, teknik egzersizlerin yanı sıra eser çalışmalarını da kapsıyor.

Başlangıç düzeyindeki metod parçalarıyla başlayan süreçte katılımcılar, öğrendikleri nefes ve ses kullanımı tekniklerini parçalar üzerinde uygulayacaklar.

Eğitim, TRT ses sanatçıları Burcu Göktürk, Emrah Yiğit ve Fuat Karayavuz tarafından verilecek.
Deneyimlerini eğitim ortamında katılımcılarla paylaşacak olan sanatçılar sayesinde katılımcılar müzikal ifadelerini geliştirebilecekler.

Teorik sınav 7 Aralık, uygulama sınavı ise 8 Aralık 2026 tarihinde yapılacak ve başarılı olanlar TRT onaylı sertifika alabilecekler.

TRT Akademi eğitimleri hakkında bilgi almak ve eğitimlere katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

ETİKETLER
TRT Akademi
Sıradaki Haber
TRT Akademi'den Speda TV çalışanlarına medya eğitimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi yakalandı
16:24
Rusya Letonya'ya protesto notası verdi
16:21
AB, Booking.com hakkında soruşturma başlattı
16:11
Yılmaz: Sorunların aşılmasıyla piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek
16:15
DMM, 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı' iddialarını yalanladı
16:45
Hind Receb’i katleden İsrailli komutanın tutuklanması istendi
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ