Nefes egzersizlerinden eser çalışmalarına şan eğitimi

Beden duruşu, artikülasyon, ses farkındalığı, müzikal işitme gibi pek çok unsur, sağlıklı ve etkili bir ses kullanımında belirleyici rol oynuyor.

TRT Akademi’de düzenlenecek şan eğitimi de, katılımcıların kendi ses yapılarını tanımaları ve temel şan becerilerini uygulamalarla geliştirmeleri için tasarlandı.

Eğitim programı, 20 Ekim’de Ankara’da başlıyor.

Programa ses gelişim sürecini büyük ölçüde tamamlamış, 16 yaş ve üzerindeki kadınlar ile 18 yaş ve üzerindeki erkekler başvurabilecek.

Nefes kontrolü ve ses sağlığı ön planda

Eğitimde öncelikle sesin nasıl üretildiği, konuşma organlarının ses oluşumundaki rolü ve ses sağlığının korunması ele alınacak.

Temel nefes teknikleriyle katılımcıların nefes desteğini doğru kullanmaları, seslerini kontrollü ve verimli biçimde çalıştırmaları amaçlanıyor.

Doğru beden duruşu, artikülasyon ve rezonans çalışmaları da programın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Sesin özelliklerini tanımaya yönelik farkındalık egzersizleriyle katılımcıların seslerini bilinçli kullanmaları destekleniyor.

Uygulamalarla ses aralıkları geliştirilecek

Şan tekniğinin geliştirilmesinde sesin farklı aralıklarda kontrollü biçimde çalıştırılması önem taşıyor.

Program kapsamında temel ses ısıtma çalışmaları, hafif ve orta düzey ses egzersizleri ile rejistir genişletmeye yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek.

Bu süreç müziksel işitme çalışmalarıyla desteklenecek.

Katılımcılar, ses gruplarını ve vokal tanımlarını öğrenirken seslerini farklı egzersizlerle tanıma fırsatı bulacak.

Eğitim, teknik çalışmaların yanı sıra şarkı söyleme pratiğini de kapsıyor.

Başlangıç düzeyinde metod parçalarıyla ilerleyen programda katılımcılar, öğrendikleri nefes ve ses tekniklerini eserler üzerinde uygulayacak.

Uygulama çalışmaları ile katılımcıların topluluk önünde icra becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

İbrahim Semih Aşık eşliğinde şan eğitimi fırsatı

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nda ses sanatçısı olarak görevini sürdüren İbrahim Semih Aşık, eğitime rehberlik edecek.

Sınırlı kontenjanla açılacak olan eğitimin ardından katılımcılar teorik ve uygulamalı sınavlara katılacaklar.

Başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifikaya hak kazanacaklar.

Eğitim ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabilir.