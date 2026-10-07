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TRT Akademi
TRT Haber 07.10.2026 16:57

Diksiyon ve sunuculukta teoriden uygulamaya eğitim fırsatı

Ekran karşısında etkili bir anlatım kurmak, doğru Türkçe kullanımı ve yayıncılık tekniklerine hâkim olmak isteyenler için TRT Akademi’de 81 saatlik Spikerlik ve Sunuculuk Eğitimi düzenleniyor. Diksiyon eğitimini spikerlik kursu ile bir araya getiren program, 12 Ekim 2026 tarihinde Ankara’da başlıyor.

Diksiyon ve sunuculukta teoriden uygulamaya eğitim fırsatı

12 Ekim 2026 tarihinde Ankara’da yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimde öncelikle spikerlik ve sunuculuğun temelini oluşturan diksiyon ve etkili konuşma becerileri ele alınacak.

Sözlü iletişim, konuşma organları, nefes ve ses çalışmalarının yanı sıra Türkçenin ses özellikleri, söyleniş ve boğumlanma kusurları, vurgu, ulama, tonlama ve konuşma hızı üzerinde durulacak.

Metin çalışmaları ve anlatım uygulamalarıyla katılımcıların doğru anlaşılır ve etkili konuşma becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Ayrıca beden dili ve topluluk önünde konuşma çalışmaları da programa dahil edilecek.

Spikerlik ve sunuculuk mesleği ele alınacak

Programda, diksiyon bilgisinin yayıncılık pratiğine aktarılması amaçlanıyor.

Spikerlik ve sunuculuk mesleği, yayında beden dili, çalışma teknikleri, yayın öncesi hazırlıklar ve stüdyo kuralları eğitim programının öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

Katılımcılar, sunum teknikleri kapsamında farklı yayın türlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirecekler.

Yayın sırasında karşılaşılabilecek hatalar ve bu hataların önlenmesine yönelik yöntemler hakkında da bilgi edinecekler.

Spikerlik kursunun önemli bir bölümünü oluşturan sunum yapma uygulamaları sayesinde katılımcıların kamera ve yayın ortamında edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanacak.

Eğitim kapsamında TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde müze ve kampüs gezisi de düzenlenecek.

Katılımcılar, yayıncılığın tarihine ve çalışma alanlarına ilişkin gözlem yapabilecekler.

Deneyimli ekran yüzlerinden spikerlik kursu

Eğitime TRT Haber’in profesyonel iki ismi rehberlik edecek.

Sermin Baysal Ata ile Oya Eren, deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaklar.

Eğitim sonunda teorik ve uygulamalı sınavlar düzenlenecek.

Eğitimi ve sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılar, TRT onaylı sertifikanın sahibi olacaklar.

Spikerlik ve sunuculuk alanında bilgi ve uygulama becerisini geliştirmek isteyenler, eğitim programının ayrıntısına ve başvuru koşullarına trtakademi.com.tr adresinden ulaşabilir.

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