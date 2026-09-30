Etkili konuşmanın temel kuralları TRT Akademi'de

Bir düşünceyi doğru ifade etmek kadar, onu etkili bir şekilde aktarabilmek de iletişimin önemli bir parçasını oluşturuyor. Etkili anlatımın tüm kuralları tek bir eğitimde birleştirildi ve ilgililerine sunuldu.

Konuşma becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik hazırlanan Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi, 5-23 Ekim 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Toplam 42 saatlik program, TRT Haber Spikeri Selin Iğnak Özgür tarafından verilecek.

Konuşmanın temeli nefes ve ses konuları diksiyon eğitimi kapsamında

Katılımcılar öncelikle sözlü iletişim, konuşma organları, doğru nefes ve ses kullanımı konusunda bilgi edinecek.

Programın önemli bölümlerinden birini Türkçenin ses özellikleri oluşturuyor.

Bunun yanı sıra söyleniş ve boğumlama kusurları, vurgu ve ulama gibi diksiyonun temel başlıkları üzerinde çalışılacak.

Vurgu ve tonlama ile anlatım güçlendirilecek

Eğitimde vurgu, tonlama, anlatım ve konuşma hızı ayrı başlıklar altında ele alınacak. Katılımcılar, farklı metinler üzerinden uygulamalar gerçekleştirerek konuşma hızını kontrol etmeyi öğrenecekler.

Cümlelerde doğru vurguyu kullanma ve ses tonunu anlatılmak istenen düşünceye uygun biçimde ayarlama çalışmaları yapacaklar.

Programda ayrıca günlük konuşmalarda yerleşmiş yanlış kullanımlar üzerinde durulacak. Toplam 42 saatlik eğitimde 9 saatlik metin çalışması önemli bir yer tutuyor.

Farklı metinler üzerinden gerçekleştirilecek uygulamalarla katılımcıların öğrendikleri teknikleri konuşma pratiğine aktarmaları sağlanacak.

Programda beden dili ve topluluk önünde konuşma konularına da yer verilecek.

TRT Haber deneyimi diksiyon eğitimine yansıyacak

Programın eğitmenliğini TRT Haber Spikeri Selin Iğnak Özgür üstlenecek.

Uzun yıllara dayanan ekran ve habercilik deneyimini eğitim sürecine aktaracak olan başarılı spiker, katılımcılarla uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.

17 bölümden oluşan eğitim, teorik ve uygulamalı sınavlarla tamamlanacak. Programın sonunda başarılı olan katılımcılara TRT onaylı sertifika verilecek.

TRT Akademi’nin 13 farklı kategoride tasarlanan eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.