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TRT Akademi
TRT Haber 30.09.2026 09:07

Muhabirlikte saha deneyimi TRT Akademi'de

Haberin ilk bilgisinden ekrana taşınmasına kadar geçen süreç, muhabirin sahadaki gözleminden doğru soruyu sormasına, haber metnini oluşturmasından canlı yayına kadar pek çok beceriyi bir arada gerektiriyor. TRT Akademi’nin Muhabirlik Uygulamaları Eğitimi, katılımcıları kapsamlı bir programla buluşturuyor. Muhabirlik eğitimi, Ankara’da başlıyor.

Muhabirlikte saha deneyimi TRT Akademi'de
[Fotograf: TRT Haber]

Muhabirlik Uygulamaları Eğitimi, hibrit olarak tasarlandı. 35 saat sürecek olan yüz yüze eğitimden önce ücretsiz olarak tanımlanacak olan 12 bölümden oluşan Muhabirlik video eğitiminin tamamlanması gerekiyor.

Katılımcılar, video eğitimde edindikleri bilgileri sahada deneyimleme imkânı bulabilecekler.

Muhabirlikte haber yazımından canlı bağlantıya uygulamalı eğitim

Sahada haber takibi yapan muhabir olayın gelişimini izliyor, kaynaklarla görüşüyor, röportaj gerçekleştiriyor, anons hazırlıyor ve gerektiğinde canlı bağlantıyla gelişmeleri izleyiciye aktarıyor.
Bu süreç, uygulama ve deneyimle gelişen beceriler gerektiriyor.

Muhabirlik eğitiminde, haberin nasıl yazılacağından röportaj tekniklerine, anons kullanımından canlı bağlantıya kadar muhabirlik mesleğinin sahada karşılaşılan farklı aşamaları ele alınacak.

Haberin taşıması gereken nitelikler ve haber yazım tekniklerinin yanı sıra DSF, sesli haber, kısa ses, kuşak ve KJ gibi televizyon haberciliğinde kullanılan farklı formatlar da uygulamalarla işlenecek.
Katılımcıların haber kaynaklarını doğru kullanmaları, son dakika gelişmelerini takip etmeleri ve haber değeri taşıyan bilgileri ayırt edebilmeleri amaçlanıyor.

Muhabirlik eğitiminde teorik bilgiler sahada deneyime dönüşecek

Eğitim programının önemli konuları arasında röportaj teknikleri ve haberde anons kullanımı da yer alıyor.

Katılımcılar, haber içeriğini destekleyecek sorular hazırlama, röportajı haberin akışı içinde kullanma ve kamera karşısında anons çekimi üzerine çalışmalar yapacak.

Bunun yanı sıra canlı bağlantı sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlar da değerlendirilecek.
Programın uygulama ağırlıklı bölümlerinde, katılımcıların sahada haber üretme süreçlerini deneyimlemeleri sağlanacak.

Böylece eğitimde edinilen bilgiler, gerçek haber pratiğiyle ilişkilendirilecek.

TRT’nin deneyimli spikerlerinden eğitim

Eğitim, TRT Haber spikerleri Rasim Kılıç, Semih Kılıç ve Nilgün Balkaç tarafından verilecek.
6 bölümden oluşan eğitim, teorik ve uygulamalı sınavlarla tamamlanacak.

Teorik sınav, 14 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Uygulama sınavları ise 15-16 Ekim tarihlerinde yapılacak. Başarılı olan katılımcılara TRT onaylı sertifika verilecek.

TRT Akademi’nin habercilik ve yayıncılık alanındaki diğer eğitim programları ile başvuru koşullarına trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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