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Türkiye
TRT Haber 30.09.2026 08:07

JASAT, 30 yıllık cinayeti aydınlattı

Artvin’in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekipleri yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayeti aydınlattı.

JASAT, 30 yıllık cinayeti aydınlattı

Nigar Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahallî tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmî bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi.

Görüşmelerde ise resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi paylaştı. Çiftçi, "Araştırmalarını derinleştiren ekiplerimiz, Z.B.’nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti" dedi.

 

Bakan Çiftçi, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerimiz, Z.B.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.

Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder.

JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm Jandarma personelimizi tebrik ediyorum."

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Artvin İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
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