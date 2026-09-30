Tokyo'da rekor yağış: 35 gün aralıksız yağmur yağdı

Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre, eylül ayının başından pazartesi gününe kadar Tokyo'nun merkezine normal seviyenin yaklaşık üç katı olan 629 milimetre yağmur düştü.

Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre, aynı dönemde sadece 45,8 saat gün ışığı alan şehirde bu durum kayıtlardaki en düşük ikinci seviye olarak tarihe geçerken şehirde 14 gün boyunca hiç güneş yüzü görülmedi.

Yağışlar fiziksel ve ruhsal sağlığı etkiliyor

Başkentteki bir kliniğin direktörü olan Doktor Hiromichi Ito, Sankei Shimbun gazetesine yaptığı açıklamada, hava durumunun insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilediğini söyledi.

Ito, uzun süren yağmur, düşük atmosfer basıncı ve yüksek nemin baş ağrısı, baş dönmesi ve diğer semptomlara yol açabileceğini ifade etti.

Çarşamba sabahının sonlarına doğru yağmur hafif bir çiselemeye dönüşse de bu yılki El Nino'nun Büyük Okyanus'u ısıtması ve iklim krizinin tetiklediği aşırı hava koşullarını şiddetlendirmesi nedeniyle daha fazla yağışın yolda olabileceği değerlendiriliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilisi Masayuki Kyoda, sonbahar yağmur cephelerinin normalden daha uzun süre kaldığını belirtti.

Tokyo'nun yağmurlu mevsimi genellikle haziran ayında gerçekleşiyor ancak yaz boyunca devam eden düzenli sağanak yağışlar bölgenin bazı kısımlarında ağır su baskınlarına neden oldu.

Bu ayın başlarında, Dujuan Tayfunu komşu Chiba eyaletinde sel ve heyelanlara yol açarak sekiz kişinin ölümüne ve onlarca evin yıkılmasına neden oldu.

Yeni bir tayfun Kanto bölgesini teğet geçebilir

Meteoroloji yetkilileri bu hafta, sezonun 26'ncı tayfununun kuzeydoğu yönünde ilerlediğini ve Tokyo'nun da içinde bulunduğu Kanto bölgesini teğet geçebileceğini bildirdi.

Kyoda, iklim değişikliği ile Tokyo'da kayıtların tutulmaya başlandığı 1886'dan bu yana görülen en uzun süreli yağışlar arasında doğrudan bir bağlantı kurmanın zor olduğunu söyledi.

Ancak ajans yakın tarihli bir raporda, küresel ısınmanın daha fazla yağış da dahil olmak üzere Japonya'nın hava durumunu uzun vadeli olarak etkilediğini kaydetti.

Tokyo'da daha önceki en uzun kesintisiz yağmur dönemi, 27 Haziran ile 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında 33 gün sürmüştü.

Sebze fiyatları iki katına çıktı

Medyada yer alan haberlere göre, uzun süren yağışlar Tokyo yakınlarındaki tarım bölgelerinde mahsulün zarar görmesi sonucu başta yeşil yapraklılar olmak üzere sebze fiyatlarında artışa neden oldu.

Başkentteki bir süpermarket çalışanı, bir marulun fiyatının iki katından fazla artarak 450 yen'e (yaklaşık 2,17 sterlin) çıktığını aktardı.

Bölge sakinleri ayrıca çamaşırlarını kurutamamaktan şikayet ederek yerel çamaşırhanelere gitmek zorunda kaldı.

Şehrin 27 Ağustos'tan bu yana tek bir kuru gün geçirmemesi, birçok kişinin sosyal medyada yağmur yorgunluğundan şikayet etmesine yol açtı.

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, bitmek bilmeyen yağmurun ruh halindeki düşüşten sorumlu olması gerektiğini belirterek, yorgun hissedenlerin bunda bir suçu olmadığını ifade etti.