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Dünya
Ta Nea 30.09.2026 07:20

İspanya'da Senato Fransa ile dostluk anlaşmasını reddetti

Sağ muhalefetin çoğunlukta olduğu İspanya Senatosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Madrid'e yaptığı resmi ziyaret sırasında İspanya ile Fransa arasındaki dostluk anlaşmasının onaylanmasını reddetti.

İspanya'da Senato Fransa ile dostluk anlaşmasını reddetti

Sağcı Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox partisinden 142 senatör metne karşı oy kullandı. Başbakan Pedro Sanchez'in Sosyalist Partisinden 106 senatör ise lehte oy verdi.

Oylama kraliyet yemeği sırasında yapıldı

Oylama, Senato'ya birkaç yüz metre uzaklıktaki Kraliyet Sarayı'nda Macron, Kral 6. Felipe ve Kraliçe Letizia'nın katıldığı resmi akşam yemeğinin başladığı sırada yapıldı.

Fransa ve İspanya arasındaki dostluk anlaşması ilk olarak Ocak 2023'te Barselona'da Macron ve Sanchez tarafından imzalandı.

Anlaşma daha sonra Madrid'deki Temsilciler Kongresi ile Paris'teki Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu tarafından onaylandı.

Halk Partisi anlaşmanın bir maddesine karşı çıkıyor

Senato'da mutlak çoğunluğa sahip olan İspanya Halk Partisi, anlaşmanın bir maddesine karşı çıkıyordu.

Söz konusu madde, iki ülkeden birinin hükümet üyesinin en az üç ayda bir diğerinin bakanlar kuruluna davet edilmesini öngörüyor.

İspanya yargısı ise Macron'un Madrid'e gelişinden birkaç gün önce, 23 Eylül'de Fransa-İspanya dostluk anlaşmasının anayasaya uygun olduğuna karar verdi.

Fransa, İspanya dışında Avrupa'da Almanya, İtalya ve Polonya ile bu tür dostluk anlaşmaları imzaladı.

İspanya ise benzer anlaşmaları sadece diğer komşuları olan Portekiz ve Fas ile yaptı.

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