İrlanda, İsrail ile ikinci kez oynama konusunda kararsız: Hepimiz rahatsızız

İrlanda Cumhuriyeti milli futbol takımı, İsrail'e karşı oynanacak ikinci Uluslar Ligi maçı konusunda bölünmüş durumda.

Teknik direktör Heimir Hallgrimsson, takımının Sırbistan'da İsrail ile seyircisiz oynanacak iç saha maçına nasıl yaklaşacağı konusunda belirsizliğini koruduğunu açıkladı.

İrlanda Futbol Federasyonu tarafından önemli bir çoğunluk olarak nitelendirilen oyuncular, Macaristan'ın Debrecen kentindeki deplasman maçına çıkmayı seçti.

Bu maç, perşembe günü Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda Avusturya ile yapılacak karşılaşma öncesinde tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı Paul Cooke cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ile Backa Topola'da tekrar oynama niyetinde olduklarını doğruladı ancak kurumunun olayları maç maç değerlendirdiğini söyledi.

Macaristan'daki 3-0'lık galibiyetin ardından duruma ilişkin konuşan Hallgrimsson, ne yapacaklarına tam olarak karar vermediklerini belirtti. Hallgrimsson, oyunculara aileleriyle vakit geçirmeleri için bir gün izin vereceklerini, ardından Avusturya maçı hazırlıklarına başlayacaklarını ve bu karşılaşmanın ardından konuyu değerlendireceklerini ifade etti.

Takım içindeki farklı görüşler

Gavin Bazunu, İrlanda kadrosunda İsrail maçları için resmi olarak affını isteyen tek üye oldu. Bolton kalecisinin takımla birlikte kalması ve Avusturya maçında yer alması planlanıyor.

İsrail maçı konusunda oyuncuları arasında büyük görüş ayrılıkları olup olmadığı sorulan Hallgrimsson, öncelikle herkesin rahatsız olduğunu söyledi.

Farklı görüşlere sahip olduklarını ve insanların farklı düşünmelerine izin verilmesi gerektiğini belirten Hallgrimsson, sadece bir görüşün doğru, diğerlerinin yanlış olmadığını kaydetti.

Kadroda farklı geçmişlerden gelen oyuncular bulunduğunu ve alınan kararlarda herkesin söz sahibi olmasına dikkat etmeleri gerektiğini aktaran Hallgrimsson, farklı kararlar ortaya çıktığında zorlandıklarını ifade etti.

Hallgrimsson, oyuncuların yaşadığı zor zamanları herkesin görmesini umduğunu ve ülkelerini temsil etme arzularından dolayı kazanan taraf olarak çıkacaklarına inandığını vurguladı.

Bazunu, cumartesi sabahı duruşunu açıklamak için öne çıktı ve bunu daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla doğruladı. Bu durum, ilk İsrail maçına çıkma oylamasıyla sonuçlanan uzun bir takım toplantısını tetikledi.