Hollanda polisi FBI'ı hacklediğini iddia eden grubun şüpheli üyesini tutukladı

Geçen haftaki saldırı iddiasının ardından grup; her ajanın adını, görevini, rozet numarasını, ev adresi ve telefon numaraları dahil kişisel bilgilerini ele geçirdiğini öne sürdü.

Hollanda polisi yaptığı açıklamada, aralarında başka saldırıların da bulunduğu bilinen grubun üyesi olduğu şüphesiyle Amsterdam'da yaşayan 24 yaşındaki bir erkeğin tutuklandığını bildirdi.

Şüphelinin, FBI saldırısı iddiasından önce 15 Eylül'de gözaltına alındığı açıklandı. Polis, şüphelinin ayrıca iki cinayete teşvik etme şüphesiyle de arandığını belirtti.

Cihazlara el konuldu

Polis ekipleri, şüphelinin cihazlarına el koyduğunu ve dizüstü bilgisayarında büyük miktarda bilgi bulduğunu kaydetti. Bu bilgiler arasında şüphelinin yurt dışında işlenmesini planladığı iki cinayete ilişkin detaylar da yer alıyor.

Şüphelinin gözaltına alındığı günden bu yana tutuklu bulunduğu ve Hollanda makamlarının yeni tutuklamaları dışlamadığı ifade edildi.

Hollanda'daki siber suç soruşturmalarını yürüten Stan Duijf, ShinyHunters grubunun çok sayıda ulusal ve uluslararası kurbandan sorumlu olduğunu belirterek şüphelinin yakalanmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

FBI Direktörü Kash Patel, X üzerinden yaptığı paylaşımda Hollandalı ortaklarına teşekkür ederek soruşturmanın aktif olarak sürdüğünü aktardı.

Teslim olun çağrısı

FBI Siber Birimi Başkan Yardımcısı Brett Leatherman, grup üyelerine teslim olmaları çağrısında bulundu. Leatherman, tutuklamaların konuşmaya istekli kişileri değiştirdiğini belirterek grup hakkında daha fazla bilgi edindiklerini söyledi.

ShinyHunters, 21 Eylül'de FBI sunucularına sızdığını ve çalınan verilerden örnekler paylaşmaya başladığını öne sürdü. İncelenen verilerin küçük bir kısmının gerçek olduğu değerlendiriliyor.

Uluslararası bir hacker kolektifi olan grubun Fransa'da kurulduğu düşünülüyor. Grup daha önce nisan ayında Rockstar Games ve mayıs ayında eğitim platformu Canvas'a yönelik büyük çaplı siber saldırılar düzenledi.

Grup, FBI'ın sistemlerine sızmak için Oracle bulut depolama sistemindeki bir güvenlik açığını kullandığını iddia etti. Sızılan sistemler arasında çalışanların öz geçmiş kontrollerini yapan FBI BEAST, tıbbi kayıtları tutan FBI MedLink ve soruşturma bilgilerini içeren FBI BICS bulunuyor.

Grup karanlık web üzerinden yayınladığı mesajda, FBI sistemini para için hacklemediğini savundu. Siber suçlular, bunun yerine FBI'ın mayıs ayında grup hakkında yayınladığı uyarıyı geri çekmesini istedi ve bu uyarıdan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

FBI'ın internet sitesinde hala yer alan duyuruda, ShinyHunters kurbanlardan ödeme almak için hırsızlık yapan tehdit aktörleri olarak tanımlandı.