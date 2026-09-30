Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırıları devam etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğusunda yer alan Halava Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu bir bölgeye İsrail'e ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitiren Ahmed Hammude ve Ahmed en-Neccar'ın cenazeleri ile yaralanan 8 kişi Şifa ve es-Seraya sahra hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Abdullah Hıdır en-Neccar ve Musa Şaban da hastanede hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde ise İsrail'e ait İHA'nın Nafak Caddesi'ndeki bir evin çatısını hedef aldığı saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, bazı Filistinliler yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Fahura Kliniği yakınlarında toplanan Filistinlilerin İsrail ordusunun saldırısına uğraması sonucu da bir Filistinli ağır yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bir binadaki daireye düzenlediği hava saldırısında ise 2 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırıda hedef alınan daire tamamen yıkılırken, binada yangın çıktı ve bölge sakinleri arasında panik yaşandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda, Selahaddin Caddesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu da bir Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden Ahmed Ebu Mur'un cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

AA muhabirinin görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre İsrail ordusu Deyr el-Belah'ın doğusunda kontrol ettiği bölgelerde bazı binaları patlayıcılarla yıktı.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına İsrail askerlerinin günler önce açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Rania Saade'nin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından son yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında 1422 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 996 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.