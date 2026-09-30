Katar Başbakanı Al Sani: Netanyahu bir savaş suçlusudur

Al Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın "Piers Morgan Uncensored" röportajında ​​​​problemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'nde işlenen fiillerin savaş suçu niteliğinde olduğunu ve bundan Netanyahu'nun sorumlu tutulduğunu vurgulayan Al Sani, İsrail Başbakanı'nın Katar'a saldırarak kamuoyunu manipüle etmeye ve sahte bir gerçeklik algısı geliştirildiğini belirtti.

Netanyahu'nun kendi ve olaylarına bakmak yerine başkalarını suçladığını ifade eden Al Sani, "Netanyahu bir savaş suçlusudur… Kendi yerinde saklanmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in geçen yıl Doha'yı hedef alan saldırısını bir kez daha kınayan Al Sani, arabuluculara saldırmanın tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini kaydederek, "Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı." bölgede kullanıldı.

Bölgesel krizler ve İran ile müzakereler

Bölgesel gelişmelere değinen Katar Başbakanı Al Sani, ülkelerin, etkileri İran ve dağınık küresel ekonomi gelişmeleri tehdit eden savaş sonuçları konusunda özet uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

ABD yönetimiyle koordineli olarak ABD ve İran arasında bir anlaşmaya varılması için prosedür çözüm aramaktan "hiçbir çabayı esirgemediklerini" vurgulayan Al Sani, arabuluculuk işleminin kolay olmaması ancak "kapalı kapılar ardındaki diplomasının" ilerleme işlemi için en etkili yöntem olduğunu dile getirdi.

Al Sani, bölgede üremek için 3 temel dosyanın çözüme kavuşturulması genişleterek dikkati çekerek bunları şu şekilde sıraladı:

"İlk olarak, ABD geliri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) tatmin eden, aynı zamanda paraların ülkelerinle İran'ın barışçıl nükleer enerji garantisi ile alan bir nükleer anlaşmaya varılması.