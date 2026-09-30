İngiltere donanmasında skandal: 143 milyon sterlinlik gemi stajyere emanet

Kraliyet Donanmasında nöbetçi subay olan Teğmen Samuel Hanney'nin, 133 metre uzunluğundaki fırkateynde nöbet tutan tek kişi olarak vasıfsız bir stajyer subay olan Teğmen Thomas McNally'yi ihmalkar bir şekilde yalnız bıraktığı belirtildi.

Teğmen McNally'nin, inşası 143 milyon sterline mal olan Type 23 fırkateyninde kimsenin dışarıyı gözetlemediğini fark edince donup kaldığı ifade edildi.

Bilgisayar başında çok fazla zaman geçirdi

Mahkemede, Teğmen Hanney'nin sabah görevleri sırasında diğer gemileri veya tehlikeleri gözetlemek yerine bilgisayar başında çok uzun süre zaman geçirdiği aktarıldı.

Savcılar, Hanney'nin geminin güvenliğini sağlamak yerine meteorolojik haritalar oluşturmak için bilgisayar ışığını gizleyen bir perdenin arkasında 20 dakikadan fazla kaldığını söyledi.

Ancak Teğmen McNally, meslektaşının yaklaşık bir saat boyunca ortadan kaybolmuş olabileceğini iddia etti.

Teğmen Hanney, 3 Nisan 2025'te meydana gelen olayla ilgili olarak görevi ihmal suçlamasıyla Bulford Askeri Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Savcılık ihmal suçlamasında bulundu

Savcı Luis Canosa, bunun bir ihmal davası olduğunu belirterek olayın HMS Sutherland fırkateyni denizdeyken köprü üstünde yaşandığını söyledi.

Canosa, Hanney'nin uygun bir gözetleme yapmadığını, ikinci nöbetçi subayın denetimini sağlayamadığını ve köprü üstü ekibinin geri kalanını etkili bir şekilde yönetemediğini ifade etti.

Hanney'nin tam nitelikli bir nöbetçi subay olduğunu ve HMS Sutherland'de gözetimsiz çalışabildiğini belirten Canosa, geminin İngiltere'nin güney kıyısı açıklarındaki Plymouth'tan Dorset'teki Lyme Bay'e seyahat ettiğini ve o sırada nöbetçi subayın Hanney olduğunu aktardı.

Mahkemede, sabah nöbetinin erken saatlerinde Hanney'nin görev yerinden ayrıldığı ve bilgisayarda bir görevi tamamlamak için perdenin arkasında kaybolduğu açıklandı.

Hanney'nin askeri polise verdiği ifadede bu sürenin 14 dakika olduğunu kabul ettiği ancak Canosa'nın bilgisayardan alınan verilere göre bu sürenin 21 dakika olabileceğini söylediği belirtildi. Sisteme 04.09 ile 04.30 saatleri arasında giriş yapıldığını aktaran Canosa, sürenin her halükarda çok uzun olduğunu vurguladı.

Stajyer subay donup kaldı

O sabah ikinci nöbetçi subay olan Teğmen Thomas McNally, nöbeti tamamlamak üzere yalnız bırakılmasının ardından durumu üstlerine bildirdi.

Eğitiminin henüz başında olduğunu ve yeterlilik almak için gereken 600 saatin sadece 100 saatini tamamladığını belirten McNally, Hanney'i görevlerinde izlediğini ifade etti.

McNally, Hanney'nin perdenin arkasından çıkmadan önce 30 dakika arayla iki coğrafi konumu tamamlaması nedeniyle bir saatten fazla ortadan kaybolduğunu düşündüğünü söyledi.

Kimsenin dışarıyı gözetlemediğini fark ettiğini ve bunun tehlikeli olduğunu düşündüğünü belirten McNally, Hanney'e neden bir şey söylemediği sorulduğunda ise çok gergin olduğunu ve korktuğunu, yalnız olduğunu anlayınca donup kaldığını ifade etti.

McNally, sorunu mürettebattan başka bir üyeye bildirdiğini ve konunun daha sonra gemi kaptanına iletildiğini aktardı.

Donanma Seyir Subayı Thomas Boeckx, Hanney'nin dışarıyı ne kadar süre gözetlemediğine bağlı olarak bu durumun siyah ve beyaz kadar net bir ihmal olmadığını ifade etti.

Askeri polise verilen ifadede, perdenin arkasında kasıtsız olarak 14 dakika kalınmasının mesleki yetersizlik sayılacağı ve bu kişinin görevden alınarak daha fazla eğitime tabi tutulması gerektiği, kasıtlı yapılması halinde ise bunun ihmal sayılacağı belirtildi.

Boeckx, nöbetçi subayın radar gibi araçları kullanabileceğini ve diğer mürettebatın görüşünü engellememek için perdenin arkasında başka görevleri tamamlayabileceğini söyledi.

Ancak subayın bir seferde sadece iki ila üç dakika, en fazla beş dakika görev yerinden ayrılabileceğini kaydetti.

Davanın görülmesine devam ediliyor.