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Dünya
BBC 30.09.2026 06:24

Fransa'da öğrenci protestoları şiddetlendi: 400'den fazla gözaltı

Fransa genelindeki liselerde düzenlenen ve günlerdir devam eden öğrenci protestolarında salı günü çoğunluğu reşit olmayan 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

Fransa'da öğrenci protestoları şiddetlendi: 400'den fazla gözaltı
[Fotograf: Reuters]

Sınıfların kalabalık olması ve öğretmen eksikliği gibi sorunlardan kaynaklanan eylemler, Paris'te başladı.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, salı günkü gösterilerde en az 10 öğretmen, çok sayıda öğrenci ve 48 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Eğitim bakanlığı verilerine göre en az 400 okul protestolardan etkilendi.

Fransa'da öğrenci protestoları şiddetlendi: 400'den fazla gözaltı

Protesto gösterilerinde çöp kutularının ateşe verildiği ve durakların zarar gördüğü görüldü. Lille kentindeki bir ortaokulda bloke eylemi düzenleyen 16 yaşındaki bir öğrenci, eğitim sisteminin tamamen bozulduğunu, sınıflarda 34 kişi olduklarını ve öğretmenlerin aşırı çalıştığını söyledi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, öğrencilerin protesto hakkı bulunduğunu belirtti ancak şiddet olaylarını savundu.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 440 kişinin gözaltına alındığını ve bunların üçte ikisinin gözaltı işlemleriyle sonuçlandığını açıkladı.

Fransa'da öğrenci protestoları şiddetlendi: 400'den fazla gözaltı

Fransız medyası, protestocuların polise cisim attığını, polisin ise cop ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdiğini aktardı.

Öğrenci temsilcisi Union Syndicale Lycéenne'in başkanı Ryad Rani, hükümeti baskı uygulamakla ve polise aşırı güç kullanmakla suçladı.

Fransız politikacılar tarafından eleştirilen polis müdahalesinin son derece orantılı bir şekilde gerçekleştirildiğini savunan Nunez, gösteri hakkının temel bir özgürlük olduğunu ancak bu tür eylemlere mazeret olamayacağını belirtti.

Fransa'da öğrenci protestoları şiddetlendi: 400'den fazla gözaltı

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, 164 kişinin tutuklanmasının ardından protestoların tırmandırılmasının sorumsuzluk olduğunu ifade etti.

Salı günkü öğrenci eylemleri, düşük ücretler ve çalışma koşullarını protesto eden öğretmen, hastane personeli ve kamu çalışanlarının ülke genelindeki grevleriyle aynı güne denk geldi.

İçişleri Bakanı Nuñez, en az 200 bin kişinin katıldığı bu protestoların çoğunlukla olaysız geçtiğini kaydetti.

Fransa'da öğrenci protestoları şiddetlendi: 400'den fazla gözaltı

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