Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 30.09.2026 06:30

Yapay zekada yeni skandal: Biyolojik silahların nasıl üretileceğini anlattı

Çinli yapay zeka geliştiricisi Moonshot, araştırmacıların modellerini biyolojik silahların nasıl üretileceği ve suikastların nasıl gerçekleştirileceği konusunda yönlendirmeyi başarmasının ardından dahili inceleme başlatıyor.

Yapay zekada yeni skandal: Biyolojik silahların nasıl üretileceğini anlattı

Yapay zeka sistemlerinin güvenliğini test eden Mindgard, temmuz ayında Kimi K2.6 ve K3 Swarm modellerinin geliştiriciler tarafından yerleştirilen güvenlik sınırlarını aşabildiğini keşfettiğini bildirdi.

Bu durum, araştırmacıların yapay zeka araçlarının koruma önlemlerini devre dışı bırakıp bırakmadığını görmek için bir dizi karmaşık talimat kullandığı "jailbreak" (sistem kısıtlamalarını aşma) adı verilen süreçte ortaya çıktı.

Mindgard, bu önlemlerin Kimi'nin endişe verici konuları tartışmasını engellemesi gerektiğini kaydetti.

Moonshot, daha iyi ve daha güvenli yapay zeka oluşturmanın temel direği olarak üçüncü taraf katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Şirket ayrıca bulgular hakkında Mindgard ile iletişim halinde olduğunu aktardı.

Siber saldırı rampası

Mindgard, Kimi'nin hassas konular hakkında verdiği yanıtların işe yarayıp yaramadığını kanıtlamadı. Ancak şirket, koruma önlemlerinin söz konusu modellerin kullanıcılarla bu tür konularda tartışmaya girmesini engellemesi gerektiğini savundu.

Şirket ayrıca, kilidi kırılmış Kimi 2.6'nın korsanların bilgi işlem kaynakları üzerinde kod çalıştırmasına ve internete bağlanmasına izin verebileceğinden ve bunun da siber saldırılar için potansiyel bir rampa olabileceğinden emin olduğunu bildirdi.

Bulgular, yapay zeka endüstrisinin ChatGPT ve Anthropic'in Claude sistemlerine güç veren kapalı ve tescilli modellerin mi yoksa açık kaynaklı araçların mı en iyi veya en güvenli yol olduğu konusunda bölünmeye devam ettiği bir dönemde ortaya çıktı.

Surrey Üniversitesinden Prof. Alan Woodward, açık kaynaklı modellerin yanlış ellerin başına geçme riski bulunduğunu ancak aynı zamanda siber savunma için de kullanılabileceğini söyledi. Woodward, uluslararası düzenlemelerin yapay zekanın gelişim hızına ayak uydurmasının olası olmadığını kaydetti.

ETİKETLER
Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Fransa'da öğrenci protestoları şiddetlendi: 400'den fazla gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:20
Türkiye Taşkömürü Kurumu, 61 daimi işçi alacak
08:16
JASAT, 30 yıllık cinayeti aydınlattı
08:10
Tokyo'da rekor yağış: 35 gün aralıksız yağmur yağdı
08:01
Ukrayna'da her bir füze alarmı saatte 45 milyon dolara mal oluyor
08:05
TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başlıyor
07:23
İspanya'da Senato Fransa ile dostluk anlaşmasını reddetti
Mersin'de mobilya mağazasında yangın: Alevler tüm binayı sardı
Mersin'de mobilya mağazasında yangın: Alevler tüm binayı sardı
FOTO FOKUS
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ