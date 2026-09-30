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Bilim Teknoloji
AA 30.09.2026 07:54

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başlıyor

Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, TEKNOFEST Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başlıyor
[Fotograf: AA]

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başlıyor

Gökte heyecan yerde coşku

Bugüne kadar düzenlenen etkinlikleriyle yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, Şanlıurfa'da da 5 gün boyunca her yaşa hitap eden aktiviteleri katılımcılarla buluşturacak.

Havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuşu yapacak.

Festivalde ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da yer alacak.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başlıyor

Festivalde ayrıca konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

99 ülkeden 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvurdu

TEKNOFEST Güneydoğu, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlara da destek sağlanacak.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen binlerce takım ve 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvuruda bulundu. Başvuran 730 binden fazla takımdan ise 2 bini finale kaldı. Başarılı yarışmacılara 100 milyon lirayı aşan destek sağlanacak.

Bu yıl Amerika, Fransa, Çin ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 99 ülkeden başvuruların yapıldığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na 5G, Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması ve Elektronik Harp Yarışması gibi 11 yeni kategori eklendi.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başlıyor

Şanlıurfa'da teknoloji yarışmalarının finalleri gerçekleştirilecek

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti yürütücülüğünde Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması, TÜBİTAK yürütücülüğünde Blokzincir Yarışması, ASELSAN yürütücülüğünde Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması ile Hareketli Uydu Terminali Yarışması, Takasbank ve Merkez Bankası işbirliğinde Finansal Teknolojiler Yarışması, Siber Güvenlik Başkanlığı yürütücülüğünde HackMasters Güneydoğu Yarışması, Türk Patent ve Marka Kurumu yürütücülüğünde ISIF kapsamında Uluslararası Buluş Yarışması, Türk Altın AŞ yürütücülüğünde Maden Teknolojileri Yarışması, KÜME Vakfı yürütücülüğünde Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması, Cansağlığı yürütücülüğünde Onkolojide 3T Yarışması, Bilişim Vadisi ve TÜME yürütücülüğünde Tarım Teknolojileri Yarışması, STM yürütücülüğünde TEKNOFEST Dron Şampiyonası ile World Drone Cup Yarışması, T3 Vakfı yürütücülüğünde TEKNOFEST Robolig Yarışması düzenlenecek.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başlıyor

Ücretsiz katılım için çevrim içi kayıt gerekiyor

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST Güneydoğu'ya giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilere hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacak.

TEKNOFEST Güneydoğu ve ziyaretçi kaydı konusunda detaylı bilgiye "www.teknofest.org" adresinden ulaşılabiliyor.

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