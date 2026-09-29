Sakarya'da sel nedeniyle bazı okullar tatil edildi

Kent genelinde etkili olan sağanak sonrası derelerin taşması sonucu bazı evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini ve yolları su bastı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Akyazı ilçesinde Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu, Yağcılar İlkokulunda yarın eğitime ara verildi.

Erenler ilçesinde ise Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu ve Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu ve Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı (TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlk ve Ortaokulu), Çaybaşı Yeniköy İlkokulu, Yunus Çiloğlu Ortaokulunda yarın eğitim yapılmayacak.

Karapürçek ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu, Şehit Mustafa Geyve İlkokulu ve Ortaokulu, Karasu ilçesinde Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulunda da eğitime 1 gün ara verildi.