İletişim Başkanı Duran: Vatandaşlarımızın korunması sürecin temel önceliğidir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duran, sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vereceğinin altını çizerek şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin ortaya koyduğu çerçeve açıktır. Milletimizin hakkına ve hukukuna zarar veren, piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemler karşılıksız bırakılmayacak; sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecektir.

İlgili kurumlar bir taraftan soruşturma ve tasfiye süreçlerini yürütürken diğer taraftan yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli, şeffaf ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi için gerekli adımları atmaktadır. Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır.

Yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde bulunduğu ve finansal sistemimizin geneline yönelik bir risk oluşturmadığı resmî açıklamalarla ortaya konulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu gerçeğin altını çizerken, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini açık biçimde ifade etmiştir.

Dolayısıyla finansal istikrarın korunması ile hukuki sürecin kararlılıkla yürütülmesi birbirinin alternatifi değil, aynı yaklaşımın iki temel unsurudur. İlgili kurumlar likidite ve bulaşma risklerine karşı gerekli tedbirleri uygularken, piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmalar da sürdürülmekte; ihtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemeler hazırlanmaktadır."

"Fon Koordinasyon Kurulu sürecin koordinasyonunu sağlayacak"

Tasfiye sürecinin sağlıklı biçimde tamamlanması, sorumlulukların ortaya çıkarılması ve finansal piyasaların güvenilir işleyişinin güçlendirilmesi devlet kurumlarının ortak hedefi olduğunu hatırlatan İletişim Başkanı Duran şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması, yürütülen sürecin temel önceliğidir. Tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar bu anlayışla sürdürülmektedir.

Sürecin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından takip edilmesi ve ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi, meselenin yalnızca mevcut mağduriyetlerle sınırlı ele alınmadığını göstermektedir. Vatandaşın hakkı korunurken, benzer sorunların tekrarını önleyecek düzenleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi de aynı kararlılıkla ele alınmaktadır.

Fon piyasalarında ortaya çıkan sorun karşısında devletimizin ilgili kurumları kendi görev ve yetkileri çerçevesinde eş zamanlı ve koordineli biçimde hareket etmektedir. Finansal İstikrar Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu, ekonomi yönetimi, adli makamlar ve diğer ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar; yatırımcı haklarının korunmasından hukuka aykırı işlemlerin tespitine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu sürecin koordinasyonunu sağlayacaktır.

Bu çok yönlü çalışma, Sayın Cumhurbaşkanımızın meselenin üzerine kararlılıkla gidilmesi yönündeki yaklaşımıyla sürdürülmektedir. Tasfiye sürecinin sağlıklı biçimde tamamlanması, sorumlulukların ortaya çıkarılması ve finansal piyasaların güvenilir işleyişinin güçlendirilmesi devlet kurumlarının ortak hedefidir.

Sürecin siyasi polemiklere ve algı tartışmalarına çekilmesi, ne hukukun işleyişini ne de vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik kararlılığı gölgeleyebilir. Bu meselede belirleyici olan söylemler değil; hukuk, şeffaflık ve milletimizin hakkıdır."