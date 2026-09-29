Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2026 22:01

İran: Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak, "Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor." dedi.

İran: Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor

İran basınına yansıyan haberlere göre, Rezai, Azerbaycan Başbakanlık Müşaviri Şahin Mustafayev ile başkent Tahran’da görüşme gerçekleştirdi.

Rezai görüşme sırasında yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları tüm uluslararası kanunlara aykırıdır ve İran büyük bir güçle kendini savunmuştur. Trump bataklığa saplandı. Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin ABD’ye şartlar sunduğunu hatırlatan Rezai, Trump’ın karar alma yeterliliğinin bulunmadığını öne sürerek, "ABD savaş alanındaki çaresizliğinden dolayı hava ablukasına başvurdu." dedi.

Rezai, tarih boyunca bölgeye yabancıların birçok kez geldiğini ve gittiğini söyleyerek, İran’ın bu coğrafyada kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Bölgede ABD’ye dair bir geleceğin olmadığını belirten Rezai, ülkesinin ABD karşısında dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

ETİKETLER
İran ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Rusya'da Tu-95 tipi askeri uçak düşmesi sonucu 6 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Spor bizi ayrıştırmamalı, birleştirmeli
23:01
Sakarya'da sel: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
23:01
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı
22:19
İletişim Başkanı Duran: Vatandaşlarımızın korunması sürecin temel önceliğidir
22:46
Eski İsrail Başbakanı Bennett: İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya
21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcilerini kabul etti
Mersin'de mobilya mağazasında yangın: Alevler tüm binayı sardı
Mersin'de mobilya mağazasında yangın: Alevler tüm binayı sardı
FOTO FOKUS
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ