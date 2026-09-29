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Gündem
TRT Haber 29.09.2026 20:43

Fon soruşturmalarıyla ilgili "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı.

Fon soruşturmalarıyla ilgili "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu

İletişim Başkanlığı tarafından, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi, katılımcılar görev alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanına bilgi verdiler. 

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Fon soruşturmalarıyla ilgili "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu

Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Toplantıda alınan kararlar is şu şekilde sunuldu:

" Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır.

Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur.

Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur."
 

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