Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.09.2026 19:56

Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi

Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara gönderildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Fatma Betül Sayan Kaya görevden affını istemişti

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili kendisi hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir" açıklamasında bulunan Kaya, kendisinin de ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsediğini vurguladı.

Siyasette taşıdığı sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Bahçeli: Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:08
Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı
20:54
İletişim Başkanı Duran'dan Vedat Bilgin'in annesi için başsağlığı mesajı
20:44
Fon soruşturmalarıyla ilgili "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu
20:07
Fitch Ratings: Fon soruşturmaları nedeniyle sistemik risk beklemiyoruz
19:50
Balıkesir'de traktör römorku devrildi: 23 yaralı
20:10
Bahçeli: Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz
Sakarya'da sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Sakarya'da sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
FOTO FOKUS
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ