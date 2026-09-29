Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"11 milyon 710 bin üyemizle dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz"

Sizlerin aracılığıyla AK Parti'nin millete sancağını taşıyan dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum. 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye değil dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz. Öncelikle bugün bir kere daha davamızın güçlenmesi için her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkitleriniz ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkıdan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.

"Omuzlarımızda sadece bugünün değil hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz"

Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden, sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepinize, hepimize tekrar hatırlatmak istiyorum. AK Partimizle ilgili olarak altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın bu mukaddes değeri bizden sonrakilere şanla, şerefle bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara saridir. Dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Biz omuzlarımızda sadece bugünün değil hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. "Ben olmazsam hareket olmaz" diyen varsa çok büyük gaflet içindedir, büyük bir yanlış içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.

"Biz burada garibin hakkını korumak için varız"

Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz, bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp, helalinden harcayan eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz, burada fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. AK Parti 14 Ağustos 2001'de mazlumların, itilmişlerin, unutulmuşların partisi olarak var olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir, inşallah hiçbir zaman da değişmeyecektir. Biz millete, ümmete, insanlığa hizmet davasında aramıza kimse giremedi, giremez.

"Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz"

Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren 10 milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, en kritik zamanlarda desteğini, duasını esirgemediği bir siyasi harekettir. Böyle kalabalık bir hareketin farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. Bizim farkımız budur.

"Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız"

AK Parti gibi adı gibi ak bir partidir. Bu partiye kimse halel getiremez, kimse leke süremez. Adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Omuz vermiş hiç kimseye vefasızlık etmeyiz. Devletin malına el uzatanla bizm işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin dinlensin. Mücadele azmini yitiren varsa soluklansın. Kenara gelmiyorsa millete hizmet davasının hakkını versin. Bizler hepimiz aziz milletimizin hizmetkarlarıyız. Siyaseti kendimiz için değil milletimizin geleceği için yapıyoruz. Bu zorlu mücadeleyi mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. Gücümüz yettiğince koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız.

"Fonlarla ilgili Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili kurul oluşturduk"

Aziz milletimiz müsterih olsun, devletimiz gündeme hakimdir. İlk günden beri mesele yakın takibimizdedir. Önemli kararlar aldık, atılacak adımları netleştirdik. Tasfiyesine karaf verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili kurul oluşturduk, Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. Bu süreci süratle neticelendireceğiz. Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak, güçlenerek çıkacaktır. Sermaye piyasalarımız daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak.

"AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor, çözer işimize bakarız"

AK Parti ailesi büyük bir ailedir. Olumsuz birkaç örnekten AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler, edespsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Kimse birkaç nahoş örnek üzerinden büyük AK Parti ailesini lekeleme çabasına girmesin. Biz başkalarına benzemeyiz. Bunlar baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar, yolsuzluğu, arsızlığı her türlü kirli ilişkisi çıkanlara sahip çıktılar, hırsıza, yolsuza, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi çıkmışlar kendi kapkara sicillerine bakmadan siyasi, etik dersi vermeye kalkıyorlar. Hadi oradan.

Siz bu milleti balık hafızalı mı sandınız. Biz bunlara kulak asmayacağız, biz işimize bakacağız. Milletin sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Söylentinin hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Teyakkuz halinde olacağız. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor, çözer işimize bakarız. Nerede bir sorun varsa Ankara onu çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık, bundan sonra da sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Toplumun bütün kesimleriyle kurduğu bağdır. Bunu zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemizin dört bir yanında aşkla hizmet eden, leke düşürecek hiçbir teşebbüse göz yummadık, bundan sonra da yummayız.

Biraz önce aramıza katılan belediye başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.