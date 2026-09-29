İçişleri'nden okul saldırıları sonrası siber operasyon: 3 bin 810 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlı Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son dönemde okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından dijital platformlarda şiddeti öven ve provokasyon yaratan hesaplara karşı siber devriyelerini harekete geçirdi.

14-15 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta, 22 Eylül 2026 tarihinde ise Manisa'da meydana gelen hadiselerin ardından internet ortamında siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri titizlikle yürütüldü.

Yapılan kapsamlı tespit çalışmalarıyla, dijital dünyadaki şiddet sarmalının ve provokatif eylemlere karşı adımlar atıldı.

3 bin 810 gözaltı, 304 tutuklama

Emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda, provokatif ve saldırı niteliğinde paylaşım yaptığı değerlendirilen toplam 3 bin 810 şahıs gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 304'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bin 163 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. İfade işlemlerinin ardından 2 bin 336 kişi serbest bırakılırken, 7 şüphelinin gözaltı sürecinin ise halen devam ettiği bildirildi.

İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile koordineli yürütülen çalışmalarda toplam bin 786 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tek tek tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Bu hesapların bin 138'inin saldırgan, 571'inin provokatif, 39'unun aşırıcılık ve ırkçılık içerdiği belirlenirken, 38 hesabın ise çocukları şiddete sevk edecek oyun yayınları yaptığı saptandı.

Şiddet içerikli oyunlar ve "C31K" grubuna erişim engeli

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar sadece şahısların tespitiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda zararlı içeriklerin dijital dünyadan temizlenmesi için de büyük bir adım atıldı.

Çocukların psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen, şiddeti normalleştiren, saldırgan davranışları teşvik eden ve uyuşturucu ile müstehcenliği özendiren 359 farklı dijital oyuna yönelik dijital oyun mağazalarındaki 817 URL adresine erişim engeli getirildi. Ayrıca bu oyunların tanıtımını yapan bin 532 URL adresi de kapatıldı.

Dikkat çeken bir diğer operasyon ise "C31K" isimli oluşuma yönelik oldu. Okul saldırılarıyla bağlantılı paylaşımlar yaptığı tespit edilen bu oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 448 kanal erişime kapatıldı.

Bahse konu olaylarla ilgili saldırgan ve provokatif içerikli 9 bin 344 URL adresinin de eklenmesiyle birlikte, erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı uygulanan toplam adres sayısı 12 bin 141'e ulaştı.

Öte yandan siber polisler, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'daki saldırıları bahane ederek toplumsal olay çıkarmaya çalışanlara da müsaade etmedi.

İnternet üzerinden toplanma, basın açıklaması ve yürüyüş çağrılarına ilişkin 33 adet paylaşım tespit edilerek anında Güvenlik Daire Başkanlığı ve ilgili il birimlerine iletildi ve gerekli tedbirlerin alınması sağlandı. Söz konusu gelişmelere ilişkin EGM’nin siber alandaki operasyonları ve izleme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.