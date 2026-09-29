Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda bugün ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir bir araya geleceğini duyurdu.

Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek toplantıda, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Bazı bakanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticilerinin de katılacağı toplantıda, sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.