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Gündem
TRT Haber 29.09.2026 15:21

Bakan Çiftçi'den "Huzurun ve Güvenliğin Yüzyılı" paylaşımı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "700 bin kişilik İçişleri Bakanlığı ailesi olarak milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve çocuklarımızın aydınlık geleceğini teminat altına almak için her an görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi'den "Huzurun ve Güvenliğin Yüzyılı" paylaşımı

Bakan Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, "Huzurun ve güvenliğin yüzyılı için görev başındayız." mesajıyla paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında milletin hizmetinde olduklarını belirten Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün, riski öngören ve suçu önleyen proaktif bir anlayışla huzurun teminatı olurken, Jandarma Genel Komutanlığının, vatanın her karış toprağında milletin güvenliği için görev başında bulunduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız 455 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ın her damlasında kesintisiz nöbet tutmakta, AFAD'ımız afeti beklemeden ve riski önceden yöneterek sahada var gücüyle çalışmaktadır. Göç İdaresi Başkanlığımız güvenlik, hukuk ve insan onuru ilkelerinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürürken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz hayatı kolaylaştıran dijital devlet anlayışıyla her an vatandaşımızın yanında yer almaktadır.

700 bin kişilik İçişleri Bakanlığı ailesi olarak milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve çocuklarımızın aydınlık geleceğini teminat altına almak için her an görevimizin başındayız. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun ve Güvenliğin Yüzyılı' yapmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

 

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