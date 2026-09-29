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Türkiye
AA 29.09.2026 15:38

Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısında bulundu.

Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
[Fotograf: DHA]

MGM'den yapılan açıklamaya göre rüzgarın, Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Ordu) bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in doğusunda (Giresun-Artvin) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Marmara'da rüzgarın, yarın, sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Kuzey Ege'de de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Denizcilerin fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Serin ve yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek
Serin ve yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

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