Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2026 15:52

Lübnan, İsrail'in ateşkes ihlallerini ABD'li vekillerle görüştü

Lübnan Meclis Başkanı Berri, ABD Kongresi üyeleriyle İsrail'in ateşkese rağmen süren saldırılarını görüştü

Lübnan, İsrail'in ateşkes ihlallerini ABD'li vekillerle görüştü

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, başkent Beyrut'ta, ABD Kongresi üyeleri Darin LaHood ve Josh Gottheimer ile İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırıların durdurulmasını ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, Beyrut'taki Ayn Tine'de ABD Kongresi üyeleri LaHood ve Gottheimer'ı kabul etti. Görüşmede ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Keith Hanigan da hazır bulundu.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymadığını, Lübnan'daki beldeleri ve altyapıyı hedef almayı sürdürdüğünü belirten Berri, saldırıları sona erdirmek için varılan anlaşmaların uygulanmasının önündeki başlıca engelin İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi olduğunu vurguladı.

ABD yönetimi ve Trump'ın İsrail'e savaşı durdurması için baskı yapabilecek "tek taraf" olduğunu ifade eden Berri, saldırıların sürmesinin Lübnan devletinin ve kurumlarının görevlerini yerine getirmesine yönelik çabaları boşa çıkaracağını söyledi.

Lübnan ordusuna sağlanan yardımları takdir eden Berri, Lübnan'ın güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) yıl sonunda sona erecek görev süresinin uzatılmamasının büyük bir hata olacağını, bunu önlemek için hala zaman bulunduğunu kaydetti.

Berri, İngiliz askeri heyetini de kabul etti

Berri, İngiltere'den Korgeneral Charles Collins başkanlığındaki askeri heyetle de görüştü. Heyet, Lübnan ordusuna yardım ve askeri işbirliği programları hakkında bilgi verdi.

UNIFIL'in görev süresinin uzatılmamasının önlenebileceğini yineleyen Berri, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesinin ardından orduya destek verecek herhangi bir gücün BM çatısı altında ve BM bayrağıyla görev yapması gerektiğini söyledi.

ETİKETLER
ABD İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
NATO: Rusya'nın güç kullanma tehdidini ve nükleer söylemlerini kınıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
15:51
Türk Yıldızları, Malatya'da gösteri uçuşu yapacak
15:45
Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
15:36
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı ile görüştü
15:35
İçişleri'nden okul saldırıları sonrası siber operasyon: 3 bin 810 gözaltı
15:23
Bakan Çiftçi'den "Huzurun ve Güvenliğin Yüzyılı" paylaşımı
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu festival alanını inceledi
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu festival alanını inceledi
FOTO FOKUS
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ