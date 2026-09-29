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Dünya
AA 29.09.2026 16:19

Meloni ve Bin Selman, kritik deniz yollarını görüştü

İtalya Başbakanı Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Hürmüz ve Babulmendeb'i görüştü

Meloni ve Bin Selman, kritik deniz yollarını görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarındaki seyrüsefer özgürlüğünü görüştüğü bildirildi.

Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Bin Selman'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Meloni, görüşmenin başında İtalya'nın Suudi Arabistan'a yönelik dayanışmasını ifade etmek istedi. İki lider daha sonra bölgedeki durumu, gerilimin azaltılması ve diplomatik çözümlerin izlenmesi yönündeki olanakları ele alırken, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarından seyrüsefer özgürlüğünün önemini yeniden teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı belirtilirken, iki liderin, geçen yıl Başbakan Meloni'nin Suudi Arabistan ziyaretinde varılan mutabakatlar doğrultusunda ilk Stratejik Ortaklık Konseyi toplantısının yapılması konusundaki iradelerini teyit ettiği kaydedildi.

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Giorgia Meloni İtalya Suudi Arabistan
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