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Türkiye
TRT Haber 29.09.2026 16:32

Yasa dışı bahis operasyonu: 45 gözaltı kararı

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılmasına yer ve imkan sağladıkları ve yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri belirlenen 45 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis operasyonu: 45 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatılması için yer ve imkan sağladıkları ve şahısları organize ettikleri belirlendi.

Banka hesapları ve GSM hatlarını para karşılığı temin etmişler

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde şüphelilerin, farklı şahıslar adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin ayrıca şahıslara ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettikleri, elde edilen gelirleri ise mobil bankacılık sistemi üzerinden başka şahıslara ait hesaplara aktardıkları tespit edildi.

36 şüpheli yakalandı

Elde edilen bahis gelirlerinin, yine farklı şahıslar adına açılan kripto para hesaplarına kripto para havalesi yoluyla aktarıldığı da belirlendi. Tespitlerin ardından 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

29 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 45 şüpheliden 36’sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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