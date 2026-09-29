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Gündem
AA 29.09.2026 14:33

Bakan Gürlek'ten Ahmet Şık hakkında suç duyurusu ve manevi tazminat davası

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkaldı.

Bakan Gürlek'ten Ahmet Şık hakkında suç duyurusu ve manevi tazminat davası

Adır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya atılan kira iddialarının tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğinde olduğunu belirtti.

Gürlek ve eşinin Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet ettiğini, başka bir konut kiralanmasının söz konusu olmadığını kaydeden Adır, Şık'ın elinde iddialarına ilişkin kira sözleşmesi ve ödeme belgesi bulunması halinde, bunları kamuoyuyla paylaşması gerektiğini vurguladı.

Gürlek ve ailesinin kişilik hakları ile itibarını hedef alan iddialar nedeniyle Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Adır, ayrıca kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açıldığını kaydetti.

Adır, "Müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır. Süreç hukuk çerçevesinde titizlikle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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